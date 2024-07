Apple empleó chips de Google para entrenar sus modelos de IA, revela investigación

Apple utilizó en chips diseñados por Google en lugar del líder de la industria Nvidia para construir dos componentes clave de su infraestructura de software de inteligencia artificial para su próximo conjunto de herramientas y funciones de IA, según mostró un documento de investigación de Apple.

La decisión de Apple de confiar en la infraestructura de la nube de Google es notable porque Nvidia produce los procesadores de IA más buscados.

Incluyendo los chips fabricados por Google, Amazon y otras empresas de computación en la nube, Nvidia controla aproximadamente el 80% del mercado.

En el documento de investigación, Apple no dijo explícitamente que no utilizó chips Nvidia, pero su descripción de la infraestructura de hardware y software de sus herramientas y funciones de IA no mencionó el hardware de Nvidia.

El fabricante del iPhone dijo que para entrenar sus modelos de IA, utilizó dos versiones de la unidad de procesamiento tensorial (TPU) de Google que están organizadas en grandes grupos de chips.

Para construir el modelo de IA que funcionará en iPhones y otros dispositivos, Apple utilizó 2,048 de los chips TPUv5p. Para su modelo de IA para servidores, Apple implementó 8,192 procesadores TPUv4.

Nvidia no diseña TPU, sino que centra sus esfuerzos en las denominadas unidades de procesamiento gráfico (GPU), que se utilizan ampliamente en los esfuerzos de inteligencia artificial.

Apple y Google colaboran para alimentar IA para dispositivos de la manzana mordida

A diferencia de Nvidia, que vende sus chips y sistemas como productos independientes, Google vende el acceso a las TPU a través de su Google Cloud Platform. Los clientes interesados ​​en comprar el acceso deben crear software a través de la plataforma en la nube de Google para poder utilizar los chips.

Apple está distribuyendo partes de Apple Intelligence a sus usuarios beta esta semana.

Reuters informó sobre el uso de los chips TPU en junio, pero Apple no reveló el alcance total de su dependencia del hardware de Google hasta el documento de investigación del lunes.

Google no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Nvidia se negó a hacerlos.

Los ingenieros de Apple dijeron en el documento que sería posible fabricar modelos aún más grandes y sofisticados con los chips de Google, que los dos modelos que se analizan en el documento.

Apple presentó una serie de nuevas funciones de inteligencia artificial en su conferencia de desarrolladores de junio, incluida la integración de la tecnología ChatGPT de OpenAI en su software.

Las acciones de la empresa con sede en Cupertino, California, cayeron un 0.1% a 218.24 dólares en las operaciones regulares del lunes.

Con información de Reuters.

