Apple estrenaría el próximo iPhone 12 Pro en color ‘azul marino’

Al menos un modelo de iPhone 12 Pro tendrá el nuevo acabado en ‘azul marino’ (Navy Blue), y los fanáticos podrían quedarse sin el ‘verde medianoche’ disponible en los modelos iPhone 11 Pro, según indican expertos en filtraciones de la marca.

De acuerdo al escritor y filtrador de XDA Developers Max Weinbach, quien compartió su información con el canal de YouTube EverythingApplePro, el azul marino podría reemplazar el acabado verde medianoche.

En sintonía con esto, EverythingApplePro creó un render de cómo podría ser el iPhone 12 Pro en azul marino.

Weinbach ha revelado con precisión un nuevo color de iPhone en el pasado. En mayo de 2019, a través de su cuenta de Twitter PineLeaks, dijo que el sucesor del iPhone XR vendría en un nuevo color verde claro.

The iPhone XR successor will come without the yellow color we saw last year, but with a new light green color.

The shade of this green is comparable with the blue we currently have. It will be a quite bright color, but not too flashy.

— Pine (@PineLeaks) May 10, 2019