Apple iPhone cambiaría puerto Lightning para USB-C universal en 2023

Finalmente parece que Apple estaría en planes para cambiar el ya ‘acostumbrado’ (para los usuarios) puerto Lightning de los iPhones y las últimas laptops de la marca, por el universal USB-C y esto sería el próximo año.

Recientemente, el reconocido analista tecnológico Ming-Chi Kuo reveló que Apple probablemente abandonará su propio puerto Lightning en favor de un puerto USB-C en algunos o todos los modelos de la línea iPhone 15, que podría lanzarse en la segunda mitad de 2023. (1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

De acuerdo a un informe, este sería un cambio importante para la marca, que ha utilizado el puerto Lightning patentado en sus teléfonos inteligentes desde el iPhone 5, a pesar de que la mayor parte de la industria ya se cambió a USB-C, que esgrime mejores prestaciones.

El punto es que el puerto USB-C, usado incluso en interfases de audio de mediana gama, sintetizadores, mezcladoras y demás, permite velocidades de carga y transferencia de datos más eficaces que el Lightning.

De esta forma, se explica por qué Apple finalmente estaría cediendo al cambio, aunque también existe un pedido por parte de la Unión Europea (UE) para estandarizar los puertos en todos los teléfonos inteligentes.

Si bien sabemos que Apple ha intentado demostrar a ultranza que su Lightning es por demás funcional, la compañía ya usa el USB-C en sus líneas de nuevos iPad y Mac, por lo que no representaría un gran problema de manifactura a futuro.

En sintonía, el informe revela que la especulación inicial fue que Apple mantendría el puerto Lightning en el ‌iPhone‌, hasta mutar definitivamente a carga inalámbrica con su puerto MagSafe, para cargar y transferir archivos.

Sobre ‌MagSafe, hay que decir que‌ fue introducido por primera vez en el ‌iPhone‌ 12 en 2020, por lo que sigue siendo una tecnología relativamente nueva para el ‌producto insignia de la manzana‌.

Es probable, que la presión ejercida por la UE puede haber obligado a Apple a reconsiderar su cronograma para moverse completamente a tecnología inalámbrica, por lo tanto le exige cumplir con las regulaciones futuras y por ahora, a probablemente pensar en implementar el ‌iPhone‌ con el resistido puerto USB-C.

