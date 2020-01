Apple lanzaría al menos dos modelos de iPhone de bajo costo

Un nuevo año y en pleno desarrollo de la CES2020, los rumores sobre el esperado iPhone SE llegan a toda velocidad. Un iPhone de “nivel de entrada” a menor costo que ofrecería especificaciones de rendimiento comparables a la línea actual podría venir en forma de no uno, sino dos nuevos modelos.

Es sabido de la demanda acumulada para que Apple actualice el iPhone SE; a pesar de la popularidad de los iPhones modernos de 5.8 pulgadas y 6.5 pulgadas.

Muchos consumidores todavía adoraban el factor de forma más pequeño y económico de la era del iPhone 5 de cuatro pulgadas, y era difícil discutir con el precio de 399 dólares en un momento en que todo de los iPhones actuales cuestan casi el doble, y más allá.

Si bien algunos perdieron la esperanza de esto, los nuevos rumores sugieren que Apple no ha abandonado el concepto básico del iPhone SE, pero no lo abordaría de la manera que algunos esperan.

Si bien muchos de los rumores que hemos dado cuenta lo llamaron el “iPhone SE2”, a principios del mes pasado, un informe de la web Mac Otakara reveló que Apple podría realmente llamarlo el “iPhone 9”, un movimiento que realmente tiene sentido teniendo en cuenta que sería un sucesor directo del iPhone 8, y que Apple se saltó el número nueve en su apuro por diferenciar el iPhone X de todo lo que vino antes.

Por supuesto, Apple no tiene la obligación de llenar ese vacío de numeración, nunca hubo un “iPhone 2”, por ejemplo, pero de todas las cosas que Apple podría llamarlo, el “iPhone 9” parece tener más sentido.

“IPhone SE2” no solo suena incómodo, sino que lo asoció con el iPhone SE original de una manera que simplemente no encaja a muchos especialistas, y aunque el año pasado escuchamos rumores de que Apple estaba trabajando en algo llamado “iPhone XE”, es justo para decir que Apple va a reservar la serie “X” para aquellos iPhones que cuentan con al menos una pantalla completa, si no también con Face ID.

Dicho esto, tampoco hay nada que impida a Apple ir en una dirección completamente nueva con el nombre, incluso “iPhone SE” salió de la nada, aunque obviamente SE significaba “Edición Especial” o Special Edition, en ese momento.

¿Un iPhone 9 Plus?

Ahora, un informe de DigiTimes ha agregado más especulaciones de que Apple podría estar trabajando en dos modelos diferentes de su “iPhone 9”. Aunque esto tiene cierta lógica: si el iPhone 9 está reemplazando directamente al iPhone 8, ciertamente podría haber un modelo de iPhone 9 Plus ”para acompañarlo también: DigiTimes se basa en informes de la cadena de suministro que simplemente dicen que Apple está ordenando diferentes pantallas LCD.

Esto podría ser para dos dispositivos diferentes, o podría ser que Apple simplemente está buscando las pantallas de diferentes proveedores.

Aún así, incluso si la evidencia de tal movimiento es incompleta, la versión cobra cierto sentido. Apple continúa vendiendo tanto el iPhone 8 como el iPhone 8 Plus en este momento, y es lógico pensar que uno o ambos serán discontinuados una vez que llegue el “iPhone 9”.

Si solo un modelo de 4.7 pulgadas aterriza, entonces Apple tiene la opción de cortar el iPhone 8 Plus por completo, sin dejar ningún modelo de tamaño completo con el diseño tradicional del botón de inicio y un precio más bajo, teniendo en cuenta que el iPhone 8 además, se parece más al tamaño del iPhone 11 Pro Max.

Ya hemos dado informes que predicen cuatro o cinco nuevos iPhones en 2020, y algunos analistas incluso han dicho que podría haber seis, por lo que definitivamente hay espacio en la alineación para esto.

Sin embargo, estas especulaciones habían fijado el año 2021 para el año en que podría llegar un “iPhone SE2 Plus”, pero también predicen que será un iPhone de estilo más “X” (quizás el “iPhone XE”) que presentaría una pantalla completa con tecnología OLED.

Con información de iDropNews.

Lee también: Anticipan que Apple lanzará un iPhone ‘completamente inalámbrico’ en 2021