Apple obliga a los competidores a seguir sus reglas con el nuevo iOS 14.5

Tim Cook, director ejecutivo de Apple ha convertido la privacidad de los datos del usuario en una estrategia comercial y un imperativo ético. “Si aceptamos como algo normal e inevitable el hecho de que todo en nuestras vidas se puede agregar y vender, entonces perdemos mucho más que datos”, dijo Cook durante una conferencia virtual en la Conferencia de Computadoras, Privacidad y Protección de Datos en enero. “Perdemos la libertad de ser humanos”.

Desde este elevado púlpito de privacidad, se espera que Apple presente hoy la última versión de su sistema operativo, iOS 14.5, que incluye una función que requerirá que las aplicaciones soliciten permiso a los usuarios antes de rastrear los datos y la actividad. El calendario para su lanzamiento al público es incierto, pero ya está disponible una versión beta del sistema y es probable que Cook anuncie nuevos detalles durante el evento anual de primavera de la compañía. El énfasis en la privacidad impulsa el negocio de Apple como fabricante de dispositivos personales y también ejerce presión sobre los competidores: las características de privacidad del nuevo sistema, junto con la retórica testaruda de Cook, están obligando a empresas basadas en publicidad como Facebook y Google a responder y adaptar.

“Les afecta directamente”, dijo Gene Munster, socio gerente y cofundador de la firma de capital de riesgo Loup Ventures. “Estos cambios hacen que sea más difícil, no imposible, pero ciertamente más difícil, orientar los anuncios. Apple ha escuchado de los usuarios sobre las frustraciones en torno a la privacidad y cómo se les está rastreando, por lo que ha realizado cambios para adaptarse a esas preocupaciones. Y resulta que esos cambios terminaron creando un viento en contra”.

Si bien los analistas están de acuerdo en que los nuevos cambios de privacidad parecían dirigidos directamente a sus competidores, Cook sostuvo en una entrevista de podcast este mes con la columnista del New York Times Kara Swisher que los cambios no se centran en ninguna empresa en particular. “Está dirigido a un principio”, dijo Cook.

En el núcleo de los cambios se encuentra la Transparencia de seguimiento de aplicaciones (ATT) de Apple, una función que requiere que las aplicaciones de terceros soliciten a los usuarios, a través de una ventana emergente, permiso para rastrear y compartir sus datos entre aplicaciones y sitios web, que es lo que potencia la orientación de anuncios. “Puede hacer la vista gorda sobre cómo se utilizan sus datos si no están frente a su cara”, dijo Richard Mogull, experto en privacidad y director ejecutivo de Securosis, una firma de investigación de seguridad de la información. “Pero cuando está frente a su cara, puede tomar una decisión informada. De repente, es como esperar, ¿por qué esta aplicación meteorológica necesita Bluetooth cuando no se comunica con nada?”

Apple anunció por primera vez esta función en junio, pero retrasó el lanzamiento de ATT hasta principios de 2021, después de escuchar las preocupaciones de los desarrolladores de aplicaciones sobre la necesidad de más tiempo para implementar cambios de acuerdo con las políticas de privacidad. Y si bien las nuevas funciones empoderan a los usuarios, también dificultan mucho más que los competidores de Apple se beneficien de su sistema operativo, dice Matt Zgutowicz, analista de Rosenblatt Securities.

“Apple está construyendo una fortaleza en torno a iOS, además de presentar la creencia de que tienen las mejores intenciones de privacidad para sus usuarios”, dijo Zgutowicz. “Están impidiendo que terceros externos obtengan ingresos en iOS, y esencialmente están usando la privacidad como una cortina de humo para eso”.

Facebook respondió lanzando una campaña de relaciones públicas contra Apple, utilizando el impacto en las pequeñas empresas como eje de su argumento.

“Nos enfrentamos a Apple por las pequeñas empresas de todo el mundo”, decía un anuncio de página completa que Facebook compró en The Wall Street Journal en diciembre. “En Facebook, las pequeñas empresas son el núcleo de nuestro negocio (…) Muchos en la comunidad de pequeñas empresas han compartido preocupaciones sobre la actualización forzada de software de Apple, que limitará la capacidad de las empresas para publicar anuncios personalizados y llegar a sus clientes de manera efectiva”.

El anuncio, que se publicó en medio de la pandemia Covid-19, continuó: “Si bien la limitación de cómo se pueden usar los anuncios personalizados afecta a las empresas más grandes como nosotros, estos cambios serán devastadores para las pequeñas empresas, lo que se sumará a los muchos desafíos que enfrentan ahora”.

Apple respondió con su propia declaración, diciendo que el nuevo plan de transparencia “no requiere que Facebook cambie su enfoque para rastrear a los usuarios y crear publicidad dirigida, simplemente requiere que les den a los usuarios una opción”.

Facebook, que se basa en el seguimiento de terceros para impulsar su negocio publicitario cuyo valor rebasa los 84,200 millones de dólares al año, ha optado por luchar en público contra la función de ATT de Apple.

Mientras tanto, Google ha buscado sus propias mejoras en la privacidad. “Google tiene que medio tolerar los cambios porque el equipo de relaciones públicas de Apple lo están matando”, dijo Zgutowicz de Rosenblatt Securities. “Apple está diciendo que vamos a ser el zar de la privacidad y vamos a establecer el estándar global”.

En enero, Google publicó un blog que detalla cómo se prepararía para la nueva actualización de iOS 14.5. En lugar de que todas sus aplicaciones muestren la ventana emergente de permisos, la compañía dijo que ya no rastreará la información del usuario en las aplicaciones de iOS con fines publicitarios.

Además, Google dijo que trabajará con Apple para mejorar su llamada SKAdNetwork, que se supone que es la respuesta de Apple a una forma amigable con la privacidad de compartir datos con anunciantes sin incluir datos específicos del usuario o del dispositivo. “Seguimos comprometidos con la preservación de un ecosistema de aplicaciones abierto y vibrante donde las personas pueden acceder a una amplia gama de contenido con publicidad y con la confianza de que se respeten su privacidad y sus elecciones”, dijo la publicación de Google.

Anteriormente, en marzo de 2020, Apple lanzó una nueva versión de su navegador Safari que bloquearía las cookies de terceros: un código de seguimiento colocado en un sitio web por alguien que no sea el propietario del sitio web, lo que permite la recopilación de datos del usuario con fines publicitarios. Google estableció su propia fecha límite para deshacerse de las cookies de terceros en su navegador Chrome en algún momento de 2022.

Facebook parece reconocer que la batalla por las nuevas medidas de privacidad de Apple será difícil de ganar. Mark Zuckerberg, durante una discusión sobre la aplicación de chat de voz Clubhouse el mes pasado, dijo que confiaba en que Facebook “podrá administrar” las actualizaciones de iOS 14.5. “Es posible que incluso estemos en una posición más sólida si los cambios de Apple alientan a más empresas a realizar más transacciones comerciales en nuestras plataformas al dificultar el uso de sus datos para encontrar clientes que deseen utilizar sus productos fuera de nuestras plataformas ”, dijo Zuckerberg.

Para un analista, eso suena demasiado optimista. “¿Creo que creará esta atracción hacia otros productos de Facebook? Esa es una imagen un poco optimista desde la perspectiva de Facebook “, dijo Munster.

Dado el discurso global sobre la privacidad de los datos de los usuarios, particularmente después de eventos como el escándalo de Cambridge Analytica y la implementación de una ley general sobre protección de datos en la Unión Europea en forma de un Reglamento General de Protección de Datos, Cook ha optado por priorizar la privacidad de alguna manera. que, para bien o para mal, se convertirá en un legado duradero, dicen los analistas.

“Apple ha colocado la privacidad y la seguridad de lo que era prácticamente una ocurrencia tardía hace muchos años en el centro del modelo de negocios de la firma de la manzana”, dijo Mogull de Securosis. “Cuando su director ejecutivo dice que ve la privacidad como un derecho humano, es muy difícil retroceder”.