Apple prepara terreno para lanzar su modo oscuro ‘total’

Parece que Apple va tras los pasos de Android en plan de adecuar su sistema operativo para el modo oscuro ‘total’. El nuevo logotipo de Apple Music en versión negativa es la nueva marca registrada presentada por Apple y adelanta algunos de los planes de la marca.

Si bien aún no conocemos el verdadero propósito de esta iniciativa, un logotipo de Apple Music en modo oscuro abre la posibilidad de que los iconos del modo oscuro lleguen a sus dispositivos Apple en un futuro próximo.

El logotipo de Apple Music con fondo negro es el logotipo actual del servicio Apple Music for Business. Ese es un servicio proporcionado por Apple en asociación con PlayNetwork en el que los propietarios de negocios pueden utilizar para crear listas de reproducción para que los clientes disfruten.

Además, de acuerdo a The Mac Observer y iDropNews, Apple también presentó una marca comercial para la versión figurativa de Apple Music for Business en China y los EU, lo que nos brinda la posibilidad de que la compañía use este ícono exclusivamente para este servicio.

Aún así, con los últimos dispositivos Apple que tienen habilitada la función modo oscuro, ese no solo es el favorito de muchos fanáticos de Apple, sino que también ayuda a aumentar la duración de la batería de su iPhone, es posible que Apple esté pensando en agregar cosas nuevas a este modo en una futura actualización.

