Apple y Google se desploman en sondeo de reputación de marcas

Reuters.- Las marcas corporativas de Apple y Google de Alphabet cayeron en un sondeo anual sobre reputación, mientras que Amazon mantuvo el primer lugar por tercer año consecutivo, a la vez que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla escaló al tercer lugar tras enviar un auto al espacio.

Apple, fabricante del teléfono iPhone, bajó del lugar 5 al número 29 y Google cayó del 8 al 28. Apple ocupó el segundo lugar en 2016, según el sondeo anual Harris Poll Reputation Quotient publicado este martes.

En el sondeo, realizado desde 1999, fueron entrevistados 25,800 adultos estadounidenses entre el 11 de diciembre y el 12 de enero para consultarles sobre la reputación de las marcas corporativas “más visibles”.

El presidente ejecutivo de Harris Poll, John Gerzema, dijo a Reuters en una entrevista que la razón probable de la caída de Apple y Google fue que no han introducido nuevos productos revolucionarios como hicieron en años anteriores.

Años atrás, Google ofreció gratuitamente su procesador de textos Google Docs y la aplicación Google Maps, mientras que el entonces presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, dio a conocer el iPod, el iPhone y el iPad.

“Google y Apple, en este momento, están como en mínimos”, comentó Gerzema. “Aún no llegamos a los automóviles de conducción autónoma. Aún no estamos viendo todas las cosas en inteligencia artificial que van a hacer”, agregó.

En tanto, Amazon mantuvo el primer lugar, que ha ostentado por cinco años, con excepción de 2015, cuando cayó al segundo lugar. Gerzema atribuyó la posición de Amazon a su importancia en la vida de los consumidores en áreas como abarrotes a través de su compra de Whole Foods.



El top 10 de las marcas con mejor reputación

1. Amazon.com

2. Wegmans Food Markets Inc

3. Tesla Motors

4. Chick-fil-A

5. The Walt Disney Co

6. HEB Grocery Company LP

7. United Parcel Service Inc

8. Publix Super Markets

9. Patagonia Inc

10. Aldi Inc