Aprovechar nuevos canales de venta, la jugada de Alcatel para figurar de vuelta en el mercado

Bajo una nueva dirección y con el impulso que los nuevos canales de venta han ofrecido para que pueda seguir vendiendo sus productos, Alcatel pretende posicionarse en el mercado mexicano de dispositivos y ocupar un lugar fundamental en el ecosistema de negocios en México.

Después del azote y la crisis que atraviesan los diversos sectores económicos, sin duda las compañías reconfiguraron sus canales de venta y en casos, voltearon a otros, para que la caída en sus negocios no fueran tan apremiantes como las ventas por teléfono, comercio electrónico, entre otros.

Juan Miguel Athié, quien fue nombrado hace unos días como nuevo director general y vicepresidente de ventas de Alcatel para Latinoamérica, platicó con Forbes México sobre la estrategia que seguirá para retomar el vuelo en la región, así como su visión ante el escenario de crisis actual.

“Sin duda ha cambiado un poco el estilo de compra, están comprando más en línea, la gente compra por teléfono, cosas que quizá habían dejado de ser importantes en el pasado, ahora se convierten en muy importantes y ahí es en donde hemos tenido una relación estrecha con nuestros clientes para ver cómo han cambiado estas dinámicas de negocio”, señala Athié.

El directivo aseguró que la crisis por la cual atraviesa el sector, ha llevado a una etapa de aprendizaje para toda la industria, tanto en sus formas de distribución como en gustos de compra.

Señala que en México los compradores, por ejemplo de teléfonos o dispositivos, estaban muy acostumbrados a ir a las tiendas o puntos físicos, sin embargo con la pandemia se dejaron ver nuevos escenarios y dinámicas de venta.

“Éramos una industria más de puntos de venta físicos y esto ha cambiado. La gente empieza a tener más disposición para comprar vía virtual y ahí es donde vemos que varios canales de distribución comienzan a crecer rápidamente. Ventas por teléfono es un ejemplo clarísimo que en el pasado había bajado dramáticamente, ahora se convirtió en uno de los canales más importantes. Y tener que mover recursos dedicados a ciertos canales hacia otros que tienen esas habilidades, creo que es uno de los retos más interesantes dentro de esta contingencia”, señaló el directivo.

Escuelas en línea, otra oportunidad

Después de que algunas escuelas decidieran llevar a cabo sus lecciones y clases ante el confinamiento, los dispositivos tecnológicos como teléfonos fueron necesarios para llevar a cabo esta tarea, dinámica que para Alcatel sugirió una gran oportunidad de negocio.

“El hecho de ver las escuelas en línea, eso nos da una oportunidad de negocio tremendamente alta, que probablemente bajo otras circunstancias no hubiéramos tenido, entonces así como hay grandes retos así vemos grandes oportunidades y ahí es donde uno debe ser lo suficientemente ágil para poder tomarlas”, detalla el vicepresidente.

Athié define este año como uno terriblemente atípico, sin embargo confía en los indicadores de la compañía los cuales detalla, se encuentran con números positivos y esto lo hace pensar en la realización de sus objetivos “implicaba un crecimiento contra el año pasado lo que significa remontar en posicionamiento de mercado”.

Un año complejo

Para el directivo es indiscutible el momento crítico por el cual atraviesa la industria. La gente no tiene dinero, las compañías en muchos casos, frenan sus inversiones, en otros no tiene liquidez y los proveedores sufren por falta de pagos o no tienen fluidez en sus servicios y por ende, no perciben ingresos.

Sin embargo para todos estos temas, el nuevo vicepresidente de ventas de Alcatel para Latinoamérica, enmarca la adaptabilidad con la que desempeñará su labor y en la que la compañía se basará en estos meses para tener un buen segundo semestre.

“Este año sobra decir ha sido muy complejo, hay datos buenos e importantes desde nuestra óptica. Estamos viendo que podemos alcanzar nuestro presupuesto que teníamos planteado desde al año pasado, aun sin contemplar esta pandemia. Desde luego que falta la segunda mitad pero sabemos que tiene una dinámica muy diferente a la primera mitad y que desde luego todas las empresas en su conjunto queremos exponenciar la posibilidad de las temporadas grandes. Yo creo que la palabra clave es adaptarse, los mercados no desaparecen, la demanda no desaparece, así que en ese sentido vemos varias oportunidades”, señala el directivo.

El directivo señaló que sin duda el mercado de América Latina es clave para su crecimiento, y que en los siguientes meses, la empresa tendrá mayor empuje así como algunas sorpresas como lanzamientos, entre otros.

“Seguimos apostándole a Latinoamérica, una de las partes más importantes para la compañía, seguimos aquí y van a venir más lanzamientos”, dijo.