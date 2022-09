Apuntan política industrial de México a estos 5 sectores

La Secretaría de Economía presentó la ruta para implementar una política industrial en México, algo que a su consideración no había existido en mucho tiempo.

Para la política se determinaron 5 sectores estratégicos por su relevancia en la economía, su tasa de crecimiento e importancia en el mercado laboral.

En el marco de esta nueva estrategia, varios funcionarios hicieron un llamado a que se aproveche el potencial de la relocalización de empresas (nearshoring).

De acuerdo con la política industrial delineada por el gobierno de México, junto con la iniciativa privada y la academia, los principales sectores son el agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos, así como industrias creativas.

“Las industrias seleccionadas como estratégicas en esta política no sólo son del presente, sino que fueron pensadas como núcleo de la economía del futuro, esto no significa que las demás industrias no son centrales y no son importantes; sin embargo, decidimos hacer los esfuerzos coordinados para empujar éstas de forma principal”, indicó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Para cada uno de los sectores se justificó la razón del porqué serán la punta de lanza de la nueva política industrial en México.

Agrolimentario:

México es el 8° exportador mundial de productos agroalimentarios.

El 6° sector más importante a nivel nacional.

Genera 9.7% del empleo a nivel nacional.

México es el 2° país que exporta más productos alimenticios a Estados Unidos.

Es una industria clave para brindar seguridad alimentaria a la población.

Eléctrico-Electrónico:

México es el 8° productor mundial de productos electrónicos.

Sector clave para impulsar el desarrollo tecnológico de toda la industria.

Aumento de 32.5% en el empleo generado durante los últimos 5 años.

Representó 6.4% del PIB de la industria manufacturera en 2021.

Sector más importante en términos de exportaciones en 2021.

Electromovilidad:

México es el 7° productor mundial de vehículos.

El sector automotriz es el 2° con mayor valor de exportaciones y el sector

de autopartes es el 3°.

Aumento de 73% en el empleo generado por el sector durante la última década.

Servicios médicos y farmacéuticos:

Aumento en exportaciones de 11% en 2020 y del 6.7% en 2021.

Es el 20.5% del PIB de la industria química en 2021.

Crecimiento de 86% en el empleo generado por el sector durante los últimos 5 años.

Es una industria crítica para incrementar el bienestar de la población.

Industrias creativas:

Incluye a varios de los sectores con mayor crecimiento en México y con mayor expansión durante la pandemia de Covid-19.

México es uno de los países más competitivos del sector fílmico en América Latina y tiene las condiciones para ser el líder regional.

Estas industrias generan más de 1.2 millones de puestos laborales.

“Hoy por primera vez en 4 décadas, el gobierno de México presenta una ruta para impulsar una política industrial, (…)es una ruta a dirigir los esfuerzos del gobierno, de la iniciativa privada y la academia para crear una industria nacional innovadora que esté centrada en las personas”, señaló Clouthier.

La secretaria de Economía anunció durante la presentación de la nueva política industrial que hará un gira por el país para dar a conocer esta estrategia.

Héctor Guerrero, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, señaló que la política industrial, estará compuesta por 4 ejes transversales: innovación y tendencias tecnológicas-científicas, formación de capital humano para las nuevas tendencias, promoción de contenido regional y encadenamiento para mipymes, e industrias sostenibles y sustentables

NEARSHORING, UNA OPORTUNIDAD INIGUALABLE

Guerrero indicó que México debe aprovechar la oportunidad de la relocalización de las empresas, pues es algo que no va a ser eterno y de no hacerlo “nos vamos a dar la arrepentida de la vida”.

“Urge que trabajemos en ello, que revisen sus negocios, corporativos, proveedores y clientes, el hacer una relocalización o un ally shoring, no solamente un nearshoring, hacer convenios, acuerdos para estar cerca, es un momento histórico que no se va a repetir dos veces”, advirtió.

Clouthier indicó que la nueva política industrial de México es fundamental para la relocalización de empresas y al buscar una mayor integración de América del Norte en sus cadenas de valor y de suministro, esto para aumentar el nivel de contenido nacional en elaboración de lo se produce en el país para exportar.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, destacó a su vez que el potencial de relocalización de empresas ya es una realidad en México y se está observando principalmente en los enclaves naturales del país (industriales y manufactureros), pues la demanda de espacios industriales ha aumentado en 42% con respecto al observado en 2021.

“En el país están construyendo 4.7 millones de metros cuadrados de plantas industriales el doble de lo reportado hace un año”, comentó Yorio.

Agregó que el potencial de México en cuanto a relocalización, según lo estimado por el BID es cerca de 35,000 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 2.6% del PIB, esto solo derivado de nuevas exportaciones de mercancías.

El subsecretario de Hacienda, además, apuntó que esta nueva política industrial de México no se tomó en cuenta para el Paquete Económico 2023, pero que se está trabajando en ello, pues aún se está discutiendo.

Aunque dijo aún no puede dar mayor detalle, se está enfocado precisamente a tratar de generar o de incrementar la rentabilidad de inversiones siempre y cuando se realicen en un sector estratégico identificado por la política industrial, pero que también incluya las inversiones realizadas a investigación y desarrollo.

“También queremos reformar o hacer algunas reformas en el sector financiero, no voy a entrar en el detalle, pero precisamente el foco de estas reformas del sector financiera es la profundización que queremos hacer en los mercados de deuda, en los mercados bursátiles tiene que ver con las mipymes”, añadió Yorio.

Por su parte, José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Cocamin), aseguró que van a implementar cuanto antes la nueva política industrial de México, pero también solicitó a Hacienda incentivos fiscales para detonar las inversiones necesarias.

Refirió que uno de los sectores económicos más dinámicos para la reactivación económica del país ha sido el manufacturero industrial, mismo que presenta un crecimiento anual del 4.9%.

Además las exportaciones manufactureras han crecido 16.5% anual y registran un aumento acumulado del 20.5% del 2019 a la fecha.

“Para elevar productividad y nuestra capacidad, los industriales estamos invirtiendo en México; muestra de ello es la inversión fija bruta que presenta un incremento anual del 6.3% en el primer semestre del año”, puntualizó.

