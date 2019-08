Arancel por arancel: Trump sube más los gravámenes para productos de China

Reuters.- El presidente Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos someterá a las importaciones chinas a un arancel adicional del 5%, en respuesta a lo que llamó una medida políticamente motivada de Pekín de imponer impuestos aduaneros a exportaciones estadounidenses por un valor 75,000 millones de dólares.

“Lamentablemente, los gobiernos anteriores han permitido a China evadirse tanto del comercio justo y equilibrado que se ha convertido en una gran carga para el contribuyente estadounidense”, dijo Trump en Twitter. “Como presidente, ¡ya no puedo permitir que esto suceda!”.

….Sadly, past Administrations have allowed China to get so far ahead of Fair and Balanced Trade that it has become a great burden to the American Taxpayer. As President, I can no longer allow this to happen! In the spirit of achieving Fair Trade, we must Balance this very….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019