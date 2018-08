ARCA: la revolución digital llega al sector asegurador

Desde el turismo hasta los centros comerciales, hemos visto una y otra vez cómo las plataformas digitales y el internet han transformado a industrias enteras en pocos meses. Ahora, por fin, empieza a notarse en el sector asegurador.

Ante este contexto, ARCA, startup de seguros mexicana, ha desarrollado el primer cotizador de seguros en el que se puede cotizar el seguro de cualquier auto, moto o pickup tan sólo en tres clicks, sin registrarse, dar datos personales ni recibir llamadas.

La empresa, que surgió en el año 2013 con un modelo tradicional de seguros, cambió su modelo de negocio a finales de 2015. “Nos dimos cuenta que no había una solución digital sin llamadas en el sector…así que decidimos desarrollarla”, comenta Juan M. Gironella, cofundador y CEO de la compañía.

ARCA se inspiró en modelos que ya habían revolucionado otras industrias, como en el turismo, donde internet es hoy el principal medio de contratación de vuelos y hoteles. “Fue un reto homologar cada aseguradora para que el cliente tenga una experiencia digital positiva”, comenta el directivo.

Actualmente, únicamente el 30% de los 42 millones de vehículos que circulan en México cuenta con un seguro automotriz. “Queremos que los seguros sean tan sencillos como sea posible, para que cada vez más gente se anime a proteger su vehículo con un seguro”.

El 90% de las personas que contrata un seguro a través de canales tradicionales recibe al menos tres llamadas antes de contratar su seguro. Sin embargo, el Insurance Report 2018, elaborado por Capgemini y Efma, afirma que el 49.4% de los consumidores en América Latina prefiere realizar servicios personales y compras en línea debido a una mayor eficacia en los procesos.

“Estamos convencidos de que la clave del éxito en los modelos digitales de seguros está en conseguir que la experiencia digital sea tan sencilla que los usuarios prefieran realizarlo en internet que en otro medio”, comenta Javier Gironella San Juan, cofundador y COO de ARCA.

Cada vez más personas contratan sus seguros a través de medios digitales*. En ARCA, el 78% de los clientes contrata su seguro sin recibir una sola llamada. “Esto valida que la gente si quiere contratar un seguro online, pero la mayoría de plataformas no son lo suficientemente sencillas como para que el proceso completo pueda realizarse en internet” comenta Juan M. Gironella.

El cotizador de seguros en línea de ARCA cuenta con seis de las principales aseguradoras de México y estará añadiendo seis más durante los próximos 12. “Queremos ofrecer cada vez más productos y mejores precios a nuestros clientes”, explica el CEO de la insurtech mexicana.

“Es por ello que desarrollamos una sección donde cualquier persona, sea nuestro cliente o no, puede gestionar todos sus seguros, aunque no estén contratados con nosotros, para que toda su información esté en un mismo lugar cuando lo necesiten. (…) “El seguro no termina en la contratación, ahí es sólo donde empieza”, opina el directivo.

La plataforma facilita a sus usuarios a saber con qué aseguradora tienen cada póliza, cuándo vence, cuándo es el próximo recibo y permite invitar a visualizar la póliza a otras personas.

Este servicio gratuito busca que todo trámite relacionado con los seguros, desde reportar un siniestro hasta solicitar una cancelación, pueda realizarse con el menor número de llamadas posibles.

“El proceso de renovación también puede realizarse en tres clicks y sin llamadas” explica Javier Gironella, puesto que “Pocos días antes de que termine la vigencia del seguro nuestros usuarios reciben un email, con la cotización de todas las aseguradoras, para que el usuario seleccione nuevamente la mejor opción posible para su vehículo”, comenta el directivo.

“Hemos encontrado que un seguro puede incrementar hasta un 140% de un año para otro con la misma aseguradora, por lo que nuestra garantía es conseguir el mejor precio posible a nuestros usuarios cada año”, añade Juan M. Gironella.

La plataforma actualmente cuenta con opciones de pagar el seguro a 3, 6 y 12 meses sin intereses, y ha ayudado a más de 30,000 personas a ahorrar 4,500 pesos al año en su seguro de auto.

En un mundo donde la velocidad y la comodidad son cada vez más importantes, la plataforma de ARCA otorga ese impulso tecnológico que ayudará a que los seguros sean cada vez más sencillos.

* Según el informe de “Oportunidades y Desafíos para el Sector Asegurador en el Entorno Digital”, elaborado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en el 2014 en México casi el 54.1% de las primas fueron emitidas a través de Agentes o Brokers de Seguros tradicionales (vs un 68.3% en el 2010). El 16.2% de las primas emitidas fueron a través de canales alternos (vs el 3.7% en el 2010).