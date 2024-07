Argentina defiende a la ‘Albiceleste’ por polémicos cánticos racistas y homófobos

Tras la controversia por los cánticos racistas y homófobos entonados por integrantes de la selección argentina en plena celebración por el título de Copa América, cargos políticos y personalidades deportivas del país salieron a defender tanto a Enzo Fernández, centro de las críticas, como al resto del equipo.

El volante del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, fue uno de los últimos en apoyar al jugador de 23 años, explicando que existe cierta “malicia” en la indignación de los compañeros de Fernández en el Chelsea, club que anunció un expediente sancionador al jugador.

“Uno no analiza tanto la canción de fútbol, lo hace más en relación a una broma. Si alguna persona o algún compañero se ha sentido ofendido por el video de Enzo, la manera era llamarlo, no ponerlo en una red social. Ahí creo que hay un poco de malicia o de querer ponerlo en un lugar que no tiene nada que ver con él”, expresó De Paul este jueves en una entrevista con el canal Olga.

También defendió al exjugador de River Plate el entrenador de la sub-23, Javier Mascherano, explicando el contexto que rodea a la polémica.

“Hay que entender la cultura de cada país, y muchas veces lo que nosotros entendemos como una broma puede ser malinterpretada en otro lugar. Lo que pasa es que a veces dentro de una celebración sale un video y se saca de contexto. Si hay algo que somos como país es totalmente inclusivo”, comentó el ‘Jefecito’ desde Ille-et-Villaine (Francia), donde su equipo se prepara para los Juegos Olímpicos.

Más contexto: Enzo Fernández se disculpa por subir a IG un cántico racista de los jugadores argentinos

Cántico de Enzo Fernández causa revuelo por considerarse racista hacia futbolistas africanos

La controversia gira en torno a un directo en el perfil de Instagram del centrocampista del Chelsea, en el que se escucha una canción entonada por varios futbolistas burlándose de los orígenes africanos de jugadores franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza, al que también llamaron “puto” (palabra despectiva para “homosexual”).

Ante la magnitud adquirida por el video, Fernández ofreció disculpas por una actitud para la que “no hay absolutamente ninguna excusa”.

A nivel político, el subsecretario argentino de Deportes, Julio Garro, salió del cargo este miércoles, después de defender en una entrevista que la selección debería pedir disculpas. Horas después, la Presidencia del país emitió un comunicado indicando que “ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano”.

También la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, defendió al futbolista y tachó a Francia de “país colonialista” e “hipócrita” por “simular indignación”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció días atrás que presentará una denuncia por “injurias de carácter racial y discriminatorio” tras quejarse ante la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con información de EFE.

