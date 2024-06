Argentina festeja los 37 años de Messi, en la cúspide de su popularidad

La selección argentina celebra este lunes el trigésimo séptimo cumpleaños de Leo Messi con el capitán en la cima de su popularidad, convertido en un icono mundial y un fenómeno social en Estados Unidos.

Que sean sus compañeros de selección los primeros que le feliciten no es una situación nueva para Messi, que ha celebrado otros diez cumpleaños concentrado con la Albiceleste. En una ocasión, incluso, lo hizo sobre un terreno de juego; durante el Mundial de Alemania 2006, en Leipzig, cuando jugó seis minutos tras sustituir a Javier Saviola en la victoria sobre México (2-1).

En total, ha celebrado su onomástica en 4 Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y siete Copas América (Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024).

Es, además, la segunda ocasión en que se encuentra en Nueva Jersey y en vísperas de jugar contra Chile en el Metlife Stadium. La anterior, hace ocho años, fue de ingrato recuerdo, porque dos días después perdió la final de la Copa América y anunció que dejaba la selección.

Ahora es distinto. Indiscutido en su país tras conquistar la Copa del Mundo, Messi se ha convertido en un icono global, con un impacto tremendo en Estados Unidos desde su llegada en 2023 al Inter de Miami. El día de su debut Apple TV sumó, en solo 24 horas, 110,000 nuevos suscriptores del “MLS Season Pass“.

La camiseta rosa con el 10 a la espalda, que ha sido la más vendida de la MLS en 2024 según informó la propia liga, provocó una rotura de stock en Adidas tras el anuncio de su fichaje, al tener dificultades para lograr en tan poco tiempo tanta tela Pantone 1895C.

Messi como símbolo de éxito dentro y fuera del fútbol

Su rostro sirve para vender cerveza o para promocionar la última película de Will Smith. Asociarse al argentino garantiza difusión.

“Messi ha logrado hacer lo que antes parecía imposible: convertir a Estados Unidos en un país de fútbol” fue el argumento expuesto por la revista Time para nombrarle Deportista del Año 2023.

Una popularidad refrendada en febrero pasado por la encuesta realizada por Social Science Research Solutions (SSRS), expertos en investigaciones sociales, que convirtió al jugador del Inter en el Deportista Más Popular de Estados Unidos, por delante de estrellas como Tom Brady o LeBron James.

En el país que llama soccer al fútbol, Messi ya es The Goat (The Greatest Of All the Times). Se han popularizado incluso pegatinas con una cabra (goat en inglés) y el número 10 y su rostro.

Por eso, la presencia de Messi con Argentina en la Copa América ha desatado la locura. Entre seguidores del conjunto de Lionel Scaloni, pero también de los equipos rivales.

En Atlanta, donde se disputó el partido inaugural, se agotaron las casi 71.000 entradas del estadio Mrecedes Benz y, entre la marea albiceleste que inundó los aledaños del estadio, era imposible encontrar una camiseta que no llevase el número 10. De hecho, los vendedores ambulantes no tienen otra puesta a la venta.

Messi celebra sus 37 años desde la cima. Campeón del Mundo, Balón de Oro y premio The Best busca su segunda Copa América mientras medita cuánto prolongar su carrera.

