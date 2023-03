Arm, de SoftBank, aspira a captar 8,000 mdd en su salida a bolsa

Reuters.- Es probable que Arm Ltd, el diseñador británico de chips propiedad de la japonesa SoftBank Group Corp, aspire a recaudar al menos 8,000 millones de dólares en la que se espera que sea una exitosa salida a bolsa en Estados Unidos este año, dijeron el domingo fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que Arm presente confidencialmente la documentación para su salida a bolsa a finales de abril, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales. Se espera que la salida a bolsa se produzca a finales de este año, si bien el momento exacto vendrá determinado por las condiciones del mercado, añadieron las fuentes.

SoftBank ha elegido a cuatro bancos de inversión para dirigir lo que se espera que sea la salida a bolsa más sonada de los últimos años. Se espera que Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays y Mizuho Financial Group sean los principales suscriptores de la operación, dijeron las fuentes, que añadieron que aún no se ha elegido a ningún banco para liderar la operación.

El diario Australian Financial Review informó sobre los bancos principales a primera hora del domingo.

Se espera que los preparativos para la salida a bolsa se pongan en marcha en EU en los próximos días, según las fuentes. Aún no se ha concretado el rango de valoración de la operación, pero Arm, con sede en la ciudad inglesa de Cambridge, espera que la venta de sus acciones se valore en más de 50,000 millones de dólares, según las fuentes.

Barclays, JPMorgan y SoftBank no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Arm, Goldman Sachs y Mizuho declinaron hacer comentarios.

