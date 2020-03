Arribistas dentro de Morena quieren traicionar a López Obrador: Polevnsky

Yeidckol Polevsnky y Carol Arriaga, Secretaria General de Morena y Secretaria de Mujeres, respectivamente, denunciaron ser víctimas de violencia política de género por parte de la nueva dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar.

Asimismo, acusaron que en un acto de machismo se les quiere disminuir los recursos del partido etiquetados para la Secretaría de Mujeres ―3 por ciento―que son destinados a la promoción, capacitación y difusión de acciones en favor de las mujeres, además de apropiarse del periódico feminista La Regeneración.

En el marco del evento “El ABC del feminismo”, realizado con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Arriaga García expresó que “con tristeza pero más con rabia e indignación, he de confesarles que las mujeres estamos siendo víctimas de violencia política de género”.

“Estamos siendo disminuidas y minimizadas por la nueva dirigencia nacional y no lo vamos a permitir”.

Ante las cientos de mujeres que se dieron cita en el ex Convento de San Hipólito, la Secretaria de Mujeres exclamó: “tenemos que unirnos compañeras porque esto que le están haciendo hoy a Yeidckol y que me están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes que ocupen cualquier cargo. (…) No es cuestión de división porque queremos unidad ante todo porque nuestra lucha es pacífica”.

Arriaga García acusó que Rafael Barajas, “El Fisgón”, Alejandro Álvarez y Alfonso Ramírez Cuéllar se han puesto de acuerdo para suspender el periódico feminista La Regeneración, y que el periódico que ellos comandan, que dirigen y que coordinan, en el que las mujeres solo escriben y hacen “la talacha” esté siendo editado y publicado por ellos, dejando de lado a la Secretaría de Mujeres del CEN.

Aseveró que en la lucha feminista “ni un paso atrás porque hemos iniciado una nueva era y la 4T será feminista”, por lo que convocó a las mujeres dirigentes e integrantes de los Comités Estatales de toda la República presentes, a trabajar “juntas y con sororidad”.

“Adiós a los machirrines (…) Y ante las violencias machistas, Morena feminista”, expresó.

Por su parte, la Secretaria General del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky cerró filas con Carol Arriaga y reconoció el esfuerzo y valentía con el que ha llevado a cabo su trabajo frente a la secretaría de Mujeres pese a las limitantes a las que ahora se ha enfrentando con la nueva dirigencia nacional.

Polevnsky aseguró que la gran mayoría mujeres dentro del partido son lopezboradoristas, mientras que fuera de este instituto existen varios grupos que están utilizando el nombre de Morena para actuar en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y para promover a otros partidos.

“Están haciendo una campaña de atrocidades y de mentiras. (…) Engañan a muchos de nuestros y nuestras compañeras diciendo que Morena es un movimiento, que por eso se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Y les dicen que por esa razón hicimos alianza con el PES porque no teníamos registro; eso es totalmente falso, morena es un partido político”.

“Morena es el partido de López Obrador, y los otros son unos embusteros, arribistas y farsantes”.

Durante el ciclo de conferencias “El ABC del Feminismo”, la Secretaria General comentó que, de cara a las próximas elecciones, el partido debe revisar perfiles para las candidaturas a diversos cargos de elección popular, por lo que se debe informar sobre “la farsa que tienen gente muy cercana a senadores, diputados, que están dentro de nuestro partido que comen y cobran sueldo por Morena y que están traicionándolo”.

Ambas Secretarias señalaron que el pasado Consejo donde se designó a Ramírez Cuéllar estuvo plagado de irregularidades, ya que no hubo quórum y quienes votaron ni siquiera son consejeros de Morena.

Además, externaron que el Tribunal se extralimitó y que la resolución que le otorga la presidencia nacional de Morena a Ramírez, es injusta ya que no respeta los Estatutos del partido, concluyeron.