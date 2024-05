Así es cómo Arnold Schwarzenegger se convirtió en multimillonario

No hay muchas películas tan llenas de acción como la vida real de Arnold Schwarzenegger. Nacido en una familia pobre en el pequeño pueblo austriaco de Thal (población: 2.500), donde más tarde descubrió que su padre había sido miembro del partido nazi, la estrella de Terminator y Kindergarten Cop usó sus músculos y encanto para ser coronado Sr. Universo. cuatro veces luego conquista Hollywood y gana el máximo cargo político de California. En el camino, ha convertido su fama en fortuna. El hombre de 76 años vale ahora mil millones de dólares, según estimaciones de Forbes .

El actor de Hollywood es el último de una ola de artistas que capitalizaron con éxito su estrellato. En su Lista Mundial de Multimillonarios de 2024, Forbes identificó a 14 celebridades que canjearon su celebridad por fortunas de diez cifras, incluida la cantante Taylor Swift, de 34 años, el creador de Law & Order, Dick Wolf, de 77 años , y el comediante Jerry Seinfeld, de 70. Schwarzenegger es el segundo actor en Únase a las filas después de Tyler Perry, de 54 años, mejor conocido por su franquicia “Madea” y con un valor estimado de 1.400 millones de dólares. Pero Schwarzenegger tomó un camino diferente hacia la riqueza, uno que proviene principalmente de la inversión inteligente, no solo de la actuación.

Schwarzenegger, que se mudó a Estados Unidos en 1968 e inicialmente tuvo problemas para conseguir papeles debido a su fuerte acento, ha producido alrededor de 50 películas, que recaudaron 5.500 millones de dólares en taquilla. Se embolsó aproximadamente 500 millones de dólares con sus películas, según estimaciones de Forbes , en parte gracias a la forma en que estructuró sus acuerdos. Cuando los ejecutivos del estudio dudaron en hacer su primera comedia Twins, que también protagonizó Danny Devito, Schwarzenegger aceptó renunciar a un salario y embolsarse casi el 20% de los ingresos brutos. La película de 1988 se convirtió en un éxito de taquilla y finalmente recaudó más de 35 millones de dólares, mucho más de lo que habría recibido por adelantado. “Se convirtió en un acuerdo tan histórico que el estudio nunca más volvería a cerrar ese acuerdo”, dijo Schwarzenegger en una entrevista de 2016.

También ganó millones más con la promoción de productos y comerciales como su cameo de “Agent State Farm” en el Super Bowl de 2024. Pero, según estimaciones de Forbes, alrededor del 65% de todas sus ganancias en entretenimiento se destinan a impuestos y honorarios, como pagarle a su agente, gerente, abogado y más, lo que le deja cerca de 170 millones de dólares después de impuestos. Según sus propias estimaciones, renunció a otros 200 millones de dólares de sus ingresos de Hollywood para ocupar el cargo de gobernador de California entre 2003 y 2011.

Quienes lo conocen mejor señalan una de las principales razones de su éxito financiero: Schwarzenegger siempre ha tenido un saludable apetito por el riesgo. “Quería grandes inversiones que fueran interesantes, creativas y diferentes”, escribió el multimillonario en su libro Total Recall . “Las apuestas conservadoras, del tipo que generarían un 4 por ciento anual, digamos, no me interesaban”.

Esta asunción de riesgos le dio sus frutos como inversor, pero puede haberle resultado contraproducente en su vida personal. Schwarzenegger fue mencionado el mes pasado en el juicio por dinero secreto del expresidente Donald Trump (que el jurado está deliberando ahora) por el exeditor del National Enquirer, David Pecker, quien dijo que tenía un acuerdo similar de “atrapar y matar” con Schwarzenegger cuando se postulaba para gobernador. como lo había hecho con el equipo de Trump. Pecker afirmó que unas 40 mujeres se acercaron a American Media Inc, el entonces propietario del National Enquirer, con afirmaciones sobre el candidato. Pecker añadió que desembolsó “cientos de miles” de dólares para mantener las historias fuera del National Enquirer en nombre de Schwarzenegger, a quien en un momento American Media le pagaba 1 millón de dólares al año para promocionar sus revistas de fitness. Los representantes del actor no respondieron a la solicitud de comentarios de Forbes en el momento de la publicación. (Schwarzenegger admitió en una serie documental de Netflix de 2023 sobre su vida que su comportamiento fue “incorrecto”; Los Angeles Times informó por primera vez sobre numerosas acusaciones de manoseos y acoso sexual contra el actor en 2003).

Su divorcio de la ex presentadora de noticias y heredera de Kennedy, Maria Shriver, finalizó en 2021. Si bien los términos del divorcio no se hicieron públicos, Forbes asume que la pareja no tenía un acuerdo prenupcial y dividió sus activos 50/50, según la ley de California. Si hubieran firmado un acuerdo prematrimonial, Schwarzenegger podría valer casi el doble de lo que vale hoy.

Desde el principio, Schwarzenegger puso su dinero a trabajar. Poco después de llegar a California en 1968, utilizó su culturismo, junto con ingresos adicionales de sus actividades secundarias (colocar ladrillos con su amigo y compañero culturista Franco Columbo, y un negocio de venta por correo de folletos de fitness) para comenzar a comprar edificios de apartamentos en Santa Mónica. Afirma que era millonario antes de conseguir papeles importantes en una película en la década de 1970.

Desde entonces, Schwarzenegger invirtió su dinero en bienes raíces comerciales, capital privado y acciones. Es el cliente fundador de Main Street Advisors, que su asesor financiero Paul Wachter abrió en 1997 con el único propósito de ayudar a la estrella de cine a administrar su dinero. (Desde entonces, la firma se ha expandido para asesorar a celebridades como LeBron James y Billie Eilish).

Entre sus mayores inversiones inmobiliarias: Schwarzenegger reconstruyó un bloque completo de Santa Mónica que luego vendió en 2006. Compró 812 Main St., un edificio comercial de 21.600 en la privilegiada Venice Beach por aproximadamente $12 millones en la década de 1980, que descargó en 2013 para al menos triplicar esa suma. Anteriormente poseía una participación significativa en el Hotel Waldorf Astoria en Beverly Hills y además es un inversionista desde hace mucho tiempo en Easton Town Center en las afueras de Columbus. El centro comercial, cuyo desarrollo fue encabezado por el multimillonario de Victoria Secret, Les Wexner , es uno de los de mejor desempeño en el país. Schwarzenegger describió a Wexner como uno de sus “maestros” en un discurso de 2001 y, según se informa, el multimillonario minorista organizó una recaudación de fondos de 2.500 dólares por cabeza para Schwarzenegger en su casa de Ohio en 2004.

Otro mentor clave suyo: Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, a quien el actor ha descrito como “el mayor inversor de todos los tiempos”. La pareja se conoció a finales de la década de 1990 y Buffett sirvió más tarde como asesor económico en la campaña de Schwarzenegger. Más recientemente, en una entrevista de 2021 con el New York Times, Schwarzenegger citó el “Oráculo de Omaha” como la razón por la que no invertiría en Bitcoin u otras criptomonedas: “Soy como Warren Buffett. No invierto en cosas que no entiendo”.

En cambio, Schwarzenegger invirtió en algunas de las marcas más conocidas de Estados Unidos. Apostó por Starbucks en los años 1990 y todavía posee acciones del imperio cafetalero. Fue inversor en la ronda Serie A de Google en 1999, vendió acciones en algún momento y luego volvió a comprar algunas más recientemente. Otras acciones en las que ha tenido participaciones en algún momento son Beyond Meat, AMC y YES Network.

Una de las inversiones más “creativas” que él y Wachter idearon fue la famosa compra por parte de Schwarzenegger de un Boeing 747 de 130 millones de dólares que luego arrendó a Singapore Airlines. El actor aportó unos 10 millones de dólares por adelantado. Wachter dice que ganaron dinero con el acuerdo (no dijo cuánto), pero admite que no fue el “gran éxito” que anticipaban, en parte debido a la caída en los valores de las aerolíneas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Quizás su apuesta más inteligente fue comprar una participación minoritaria en Dimensional Fund Advisors, fundada en 1996 por 718.000 millones de dólares ( activos ). en activos y quería vender. Schwarzenegger quedó rápidamente convencido por las conexiones de Booth con uno de sus ídolos, el fallecido economista Milton Friedman, a quien llamó su “ídolo intelectual”: Booth había sido uno de los estudiantes de Friedman en la Universidad de Chicago.

Schwarzenegger inicialmente compró poco menos del 5% del capital de la empresa por una suma no revelada, pero “nunca vendió una acción y nunca lo haría”, dice Wachter, quien describió a DFA como una de las inversiones “más increíbles” que jamás haya visto. Esa participación inicial vale ahora casi 500 millones de dólares, según estimaciones de Forbes . (Wachter añade la advertencia de que Schwarzenegger podría vender algunos si la empresa alguna vez sale a bolsa).

Wachter recuerda cuando Schwarzenegger era gobernador y tenía que gestionar plenamente las inversiones de sus clientes para evitar conflictos de intereses. Se suponía que no debían hablar sobre su cartera, pero después de que el mercado colapsara en 2009, se dirigió a Wachter en un partido de baloncesto de Los Angeles Lakers y le dijo: “Será mejor que no vendas nada”, recuerda Wachter. “Él es ese tipo… Él sabe que este no es el momento de vender. Y, por supuesto, las cosas volvieron con fuerza después de la crisis financiera, así que tenía razón”.

Además de sus inversiones inmobiliarias y de capital, Schwarzenegger sigue siendo propietario de varios negocios: la compañía cinematográfica y de producción Oak Productions, Fitness Publications Inc y el holding cinematográfico y de marcas comerciales Pumping Iron America. Su amplia cartera de inversiones también incluye el Arnold Sports Festival, una convención de culturismo y fuerza de tres días de duración que se celebra en Columbus y Madrid. También posee un estimado de 40 millones de dólares en bienes raíces personales, incluida una escapada de esquí en Sun Valley, Idaho y una mansión de siete habitaciones en Brentwood, California.

Arnold Schwarzenegger: una carrera sobresaliente

1967

Schwarzenegger gana Mr. Universe por primera de cuatro veces: su primer título fue en la competencia “Amateur”, pero ganó el título “Profesional” al año siguiente.

1970

Schwarzenegger filma su primera película: “Hércules en Nueva York”. Sus líneas fueron dobladas por otro actor en la versión original.

Schwarzenegger consigue su papel destacado en “The Terminator” de James Cameron. Le pagaron 750.000 dólares por el éxito de taquilla.

1998

Schwarzenegger estrena “Twins”, su película más rentable. La comedia recaudó más de 215 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Schwarzenegger es elegido gobernador de California tras la destitución del exgobernador Gray Davis. El actor cumplió dos mandatos como republicano.

2021

Schwarzenegger ultima el divorcio de Maria Shriver tras 35 años de matrimonio. Tienen cuatro hijos juntos: Katherine (34), Christina (32), Patrick (30) y Christopher (26).

Schwarzenegger estrena “FUBAR”, su primer papel protagónico en una serie de televisión de acción real en Netflix.

Créditos de las imágenes (de arriba a abajo): Pictorial Parade/Getty Images; Archivos de Michael Ochs/Getty Images; Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images; Fotos universales/Newscom; Carlo Allegri/Getty Images; Jason Merritt/FilmMagic/Getty Images; Tommaso Boddi/Netflix/Getty Images.

No todas las inversiones resultaron ganadoras. En 1991, Schwarzenegger se asoció con Bruce Willis y Sylvester Stallone para invertir en Planet Hollywood. La cadena de restaurantes temáticos alcanzó un máximo de valoración de más de 3.000 millones de dólares en 1996, para terminar en quiebra tres años después. Aunque no llegó ni cerca de los 120 millones de dólares que alguna vez valieron sus acciones en el papel, Schwarzenegger, por su parte, terminó saliendo prácticamente ileso. Siguiendo el consejo de Wachter, pasó dos años negociando su participación en la propiedad para tener importantes “salvaguardias” cuando decidiera invertir. Su principal salvación fue que pudo vender acciones antes que otros inversores, según Wachter, quien afirma que Schwarzenegger vendió lo suficiente como para ganar dinero “significativo” con su inversión inicial.

La clave del éxito del actor ha sido su incansable ética de trabajo. Durante su mandato como gobernador, a su personal no se le permitía utilizar la palabra “cansado”, según Margita Thomson, su exsecretaria de prensa. Schwarzenegger la llamó “la palabra con T”. “Está constantemente impulsado día a día. Como si el día tuviera 24 horas, abróchate el cinturón. Trabaja duro y sé disciplinado… Así es él”, dice Thomson.

Incluso ahora, el actor, que a principios de este mes reveló que le colocaron un marcapasos después de múltiples cirugías cardíacas, continúa manteniendo una agenda llena. El año pasado estrenó dos programas en la plataforma de streaming Netflix: “Arnold”, un documental de tres partes sobre su vida, y “FUBAR”, su primer papel protagónico en una serie de televisión de acción real, que ha sido renovada por un segunda temporada. Cuando termine el rodaje, está listo para filmar una comedia navideña. También publica un boletín diario gratuito para alrededor de 800.000 suscriptores y tiene 20.000 miembros que pagan 99 dólares al año por su aplicación de fitness de pago, The Pump.

“Creo que podría ser el hombre de 76 años más ocupado del mundo”, dice el jefe de gabinete de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, que ha trabajado con él desde que era gobernador. Según Ketchell, Schwarzenegger comienza la mayoría de los días a las 5 de la mañana, cuando se despierta para alimentar a sus animales, incluidos tres perros, un caballo en miniatura, un burro y un cerdo. Luego revisa su iPad en busca de correos electrónicos urgentes y hace ejercicio antes de comenzar el día. Ketchell dice que no es raro que reciba un Facetime de Schwarzenegger a las 6 am (no le importa porque también es madrugador) o los domingos por la noche después de que se transmite “60 Minutes”.

Otros dicen que llegar hasta él se ha vuelto casi imposible. “Hay capas de personas entre el mundo y él”, dice Steve Algermissen, director ejecutivo de la oficina de Cushman & Wakefield en Los Ángeles. Forbes tampoco pudo conseguir una entrevista con él a través de sus representantes a pesar de múltiples solicitudes de comentarios. Su asesor financiero, Wachter, respondió preguntas pero se negó a comentar sobre el patrimonio neto de su cliente.

