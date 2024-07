Así es como esta pequeña empresa obtiene un rendimiento de 40% especializándose en oscuras ‘desinversiones corporativas’

Andrew Nikou era un joven asociado de unos 20 años en 2002 que trabajaba en el bullpen de Platinum Equity, la firma de capital privado con sede en Los Ángeles que convirtió al fundador Tom Gores en multimillonario, cuando obtuvo la oportunidad que lanzó su carrera.

Se había diferenciado desarrollando relaciones con ejecutivos de las empresas más grandes de Europa, y cuando Platinum consiguió un acuerdo para comprar el negocio de distribución y servicios empresariales de la firma francesa de telecomunicaciones Alcatel en una compleja escisión, necesitaba más ayuda sobre el terreno para transformar la negocio en una inversión independiente.

“Tom bajó y dijo: ‘Oye, ¿quién se centra en Europa?’ Todos me miraron. Me dijeron: ¿tienes novia? ¿Tiene algún vínculo con Los Ángeles? Dije que no y me dijeron: ‘vas a ir a París’”, recuerda Nikou, de 47 años“.

Fue en esos dos años que realmente entendí el arte del trato, y fue la mejor universidad en la que podrías estar”, añadió.

Después de un curso intensivo sobre suscripción y modelaje mientras ayudaba a Platinum a establecer su primera oficina internacional, Nikou decidió emprender su propio negocio cuando solo tenía 27 años y fundó OpenGate Capital con 30,000 dólares de sus ahorros en 2005.

Regresó a Los Ángeles, pero la firma también cuenta con una oficina en París dirigida por su socio Julien Lagrèze y mantiene una presencia transatlántica desde sus inicios.

OpenGate tiene ahora 1,500 millones de dólares (mdd) en activos bajo gestión y se estableció como líder en escisiones corporativas en las industrias industrial y química. Su transacción completada más reciente, en abril, fue la venta de la empresa francesa de impermeabilización y aislamiento de edificios SMAC a Compagnie Financière Jousset, multiplicando por 10 su inversión de 17 mdd, según una fuente con conocimiento del acuerdo.

OpenGate adquirió y formó la empresa en una escisión de Colas Group, una compañía francesa de ingeniería civil, en 2019 y vendió tres segmentos de fabricación centrados en membranas, claraboyas y resinas en 2021 y 2022 para centrarse en su negocio de instalación. Ese segmento mejoró su Ebitda desde el punto de equilibrio en el momento de la adquisición a 35 mdd a finales del año pasado.

OpenGate también acordó en junio vender el productor noruego de carburo de silicio Fiven, que adquirió en 2019 mediante una escisión del conglomerado industrial y de construcción Saint-Gobain, de 350 años de antigüedad, en una transacción que se espera que se cierre antes de finales del tercer trimestre del año.

Esas transacciones se encuentran entre docenas de exclusiones que OpenGate ha facilitado desde sus inicios, y su historial muestra que está cosechando los frutos de asumir estos complicados acuerdos.

El segundo fondo institucional de OpenGate, que cerró en 2019 con 585 mdd, registra una tasa interna de rendimiento del 40% anual, según cifras consultadas por Forbes.

Las exclusiones son más desafiantes que comprar y vender negocios independientes porque a menudo no tienen estados financieros auditados separados y pueden no contar con todo el liderazgo y el personal necesarios, porque a veces tienen roles más amplios en sus empresas matrices. Aún así, las empresas establecidas a menudo están dispuestas a deshacerse de sus “huérfanos corporativos” que se pasan por alto, dice Nikou, a múltiplos por debajo de su valor justo, descargando el trabajo necesario para renovarlos a su equipo.

“Hay un bote mucho más grande al final del arco iris si sabes cómo hacerlo y si lo haces bien”, comentó David Bradley, un banquero de Santander que asesoró a Nikou en los acuerdos como exdirector de banca de inversión industrial de Jefferies.

Nikou está acostumbrado a que lo pasen por alto y cree que su experiencia le ayuda a ver oportunidades donde otros no. Sus padres emigraron de Irán a Vancouver, donde él nació, y luego se establecieron en Los Ángeles cuando tenía 4 años.

Nikou, que siempre fue el niño más pequeño de la clase, fue acosado implacablemente en la escuela; ahora mide solo cinco pies de altura. Le da crédito a su padre, que tenía un trabajo de clase trabajadora en el Departamento de Energía y Agua de Los Ángeles, por cambiar su perspectiva y convencerlo de que su altura no tenía por qué ser un obstáculo.

“Desde muy joven me prometí que nunca nadie me menospreciaría”, aseguró Nikou, que “haría prácticamente todo lo que pudiera para que la gente me admirara”.

Después de graduarse de la Escuela de Negocios Marshall de la USC en 2000, comenzó a trabajar para una empresa puntocom respaldada por Softbank que quebró. Buscó en el LA Business Journal las compañías financieras de más rápido crecimiento en el área, lo que lo llevó a Platinum.

Durante meses, llamó en frío a todos los números que pudo encontrar de la empresa, desde el departamento de recursos humanos hasta el desarrollo empresarial y las fusiones y adquisiciones, antes de que su perseverancia diera sus frutos y lo invitaran a la oficina. Una entrevista informal durante un juego de Uno con el director de Platinum, Roger House, cuñado de Gores, le consiguió el trabajo.

Nikou nuevamente comenzó desde cero cuando fundó OpenGate, iniciando acuerdos durante su primera década principalmente con los ahorros de su personal y el capital recaudado de su red.

Hizo su primer revuelo en octubre de 2008, comprando la revista TV Guide por un escaso precio de 1 dólar y asumiendo su deuda de 50 millones de dólares mientras el mercado de la publicidad impresa colapsaba durante la crisis financiera.

El negocio estaba perdiendo dinero, pero Nikou sintió que todavía había valor en la marca reconocible y reorientó su cobertura para que fuera menos un catálogo de todos los programas que estaban en cada canal y más un medio de recomendación para identificar los mejores.

También se deshizo de algunos de los bienes inmuebles innecesarios de la empresa, reduciendo los costos de arrendamiento. TV Guide volvió a ser rentable en dos años y OpenGate la vendió en 2015 por tres veces el efectivo que invirtió en el negocio.

“No se invirtió lo suficiente y no había una estrategia clara, pero sentimos que TV Guide tenía una razón para existir”, señaló Nikou.

“Nadie le había dado la oportunidad de ajustar el tamaño del negocio y crear un negocio independiente”, añadió.

Dados los vientos en contra que enfrentan los medios, Nikou centró el enfoque de su empresa en el sector industrial, con especialización en exclusiones donde había menos competencia. Una de las primeras inversiones exitosas de OpenGate fue Gabriel Ride Control de Michigan, un fabricante de amortiguadores y puntales para automóviles, que compró en 2009.

La compañía era conocida por desarrollar el primer amortiguador en 1907, pero había estado perdiendo. cuota de mercado y perdiendo dinero, pero OpenGate le dio la vuelta, la volvió rentable y convirtió sus 1,5 millones de dólares en 64 millones de dólares en sólo tres años, un rendimiento 40 veces mayor.

Tras esos primeros éxitos, OpenGate levantó su primer fondo institucional en 2016 y realizó más de 40 adquisiciones para revitalizar las empresas del mercado medio y bajo.

Aunque Nikou cruza el Atlántico supervisando a su personal de 30 personas, está obsesionado con su salud. Hace ejercicio regularmente a las 5:00 con el entrenador personal Idan Ravin, entre cuyos otros clientes se incluyen superestrellas de la NBA como LeBron James y Stephen Curry.

Nikou, que alguna vez fue un bailarín de breakdance competitivo, cree en el movimiento antienvejecimiento y rastrea biomarcadores en un intento de reducir su “edad biológica”, y Ravin dice que “entrena como un verdadero atleta profesional”.

Si bien OpenGate se ha distinguido por recorrer el mundo en busca de negocios con joyas ocultas, el capital privado del mercado medio-bajo se ha convertido en un campo ferozmente competitivo. Hoy en día hay miles de empresas que buscan acuerdos para empresas con ingresos de hasta alrededor de 100 mdd.

“A veces, al final de los acuerdos, descubres que ya no todos son amigos, y es rara la persona que realmente puede negociar y llegar a un acuerdo donde el recuerdo de los moretones del juego no está en primer plano”, dijo Brent Gledhill, CEO del banco de inversión William Blair, quien asesoró sobre la venta de Gabriel Ride por parte de OpenGate y lo conoce desde entonces.

“Andrew es un tipo con mucha confianza, y debería serlo, pero se comporta con gracia, lo cual es un equilibrio complicado”, declaró.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

