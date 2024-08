Así es como las comunidades Amish están cambiando caballo y carruajes por bicicletas eléctricas

Durante décadas, conducir por las carreteras rurales de dos carriles que recorren las frondosas colinas del condado de Holmes, en Ohio, significaba compartir la carretera con pequeños carruajes negros tirados por caballos, un transporte emblemático para la comunidad Amish de la zona, la segunda más grande del mundo. Pero hoy, al pasar por campos cultivados con arados tirados por caballos, lecherías y aserraderos, algo más puede captar su atención: hordas de lugareños, vestidos con la sencilla moda del siglo XIX que favorecían los Amish, pasando a toda velocidad en bicicletas eléctricas.

Las comunidades Amish, que suelen ser consideradas reacias a la tecnología y evitan los coches, los ordenadores y los teléfonos inteligentes, están haciendo cada vez más excepciones con las bicicletas eléctricas y los paneles solares y baterías que las mantienen en funcionamiento. Aunque es una región rural, la zona Amish de Ohio, en la parte oriental del estado de Buckeye, se ha convertido en un mercado más grande y maduro para las bicicletas eléctricas (que se venden al por menor a un precio de entre 1.500 y 2.000 dólares) que ciudades como Cleveland, Columbus e incluso Nueva York.

“Hemos vendido alrededor de 10.000 bicicletas eléctricas en los últimos 10 años en el condado de Holmes”, dijo a Forbes Jesse Lapin, cofundador y director de operaciones de Magnum, la marca líder en el área . “La tasa de adopción allí es mucho mayor. La gente, incluso hace seis u ocho años, tenía muchas más probabilidades de conocer, poseer y utilizar bicicletas eléctricas en el condado de Holmes, Ohio, que en Manhattan”. Lapin dijo que la empresa vende miles de bicicletas al año a través de distribuidores Amish en la comunidad. Y el mercado allí es tan entusiasta que se ha convertido en un campo de pruebas para nuevos modelos.

Magnum no es la única empresa que se ha fijado como objetivo a los amish del condado de Holmes. “Es increíble el éxito que han tenido las bicicletas eléctricas en esa comunidad”, dijo Levi Conlow, cofundador y director ejecutivo de Lectric eBikes, cuya Lectric XP 3.0 probablemente fue el modelo más vendido en Estados Unidos el año pasado. (Si bien la empresa con sede en Phoenix no comercializa directamente con los amish, promociona sus bicicletas eléctricas patrocinando a ” The Mennonite Mom “, una influencer de YouTube que publica videos sobre su familia de granjeros que se adhiere a puntos de vista religiosos relacionados).

Magnum, con sede en Salt Lake City, también tiene en cuenta las preferencias locales. “Nadie quiere una bicicleta llamativa y reluciente, así que las bicicletas negras de bajo perfil para uso diario terminaron siendo las preferidas”, dijo.

Y en una reciente tarde de verano, cientos de esas bicicletas recorren las calles de Berlín y Millersburg, centros turísticos repletos de tiendas que venden muebles de madera, artesanías, queso y productos horneados de artesanos Amish, y Behalt , hogar del Centro de Patrimonio Amish y Menonita (y una extensa pintura de 360 ​​grados de un artista popular alemán que representa siglos de su historia). Los caballos y los carruajes todavía hacen sus rondas, por lo que los postes de enganche siguen siendo tan comunes como los portabicicletas. Algunos ciclistas, particularmente los mayores, usan sombreros y cofias de paja tradicionales, pero muchos más jóvenes tienen cascos y chalecos de seguridad reflectantes brillantes sobre sus vestidos grises o azules apagados o camisas de manga larga y tirantes.

Las ventas de bicicletas eléctricas no se controlan tan de cerca como las de automóviles y camiones, aunque han crecido rápidamente en los últimos años. En 2022, la propiedad de bicicletas eléctricas en Estados Unidos alcanzó un récord de 1,1 millones de unidades, cuatro veces el volumen vendido en 2019, según un informe del Departamento de Energía de finales del año pasado. A nivel mundial, el mercado de bicicletas eléctricas probablemente valía 44.900 millones de dólares el año pasado y podría alcanzar los 77.600 millones de dólares a finales de 2028, según una estimación de BCC Research .

Según Lapin y David Mullet, fundador de E-Bikes of Holmes County, el minorista más grande de la región y miembro de una iglesia amish de la vieja orden, la creciente popularidad de esta forma de transporte tan moderna en las comunidades amish se ha ido acumulando durante al menos una década. Si bien las bicicletas eléctricas se pueden encontrar en comunidades del norte de Indiana y en la región de Lancaster, Pensilvania (donde se encuentra la mayor población amish), la geografía montañosa del condado de Holmes las hace especialmente atractivas para las personas que necesitan viajar al trabajo.

“Llegaron con los trabajadores Amish que trabajan a unos cinco o diez kilómetros de su casa, en un taller de carpintería o donde sea”, dijo David Kline, un granjero lechero jubilado y escritor que también es obispo de una iglesia de la Antigua Orden cerca de Mount Hope, Ohio, que permite a sus miembros utilizar bicicletas eléctricas. “Los propietarios de esos negocios compraron bicicletas eléctricas para sus empleados porque era mucho más rentable que contratar a alguien para que los recogiera en un coche. Así es como entraron por la puerta trasera antes de que nos diéramos cuenta”.

Hace más de un siglo, cuando el Ford Modelo T se convirtió en el primer automóvil del mercado masivo, la mayoría de los Amish decidieron que tener un automóvil personal no era para ellos.

“Es un no-no; perturba a la comunidad ”, dijo Kline, usando la palabra alemana para comunidad que es central para las creencias religiosas Amish. “Somos bastante abiertos a la tecnología. Usamos medicina moderna. Vamos al dentista. Donamos sangre. El auto fue realmente la primera pieza de tecnología que los Amish dijeron: ‘¡Vaya! ¿Qué le hará a la comunidad?’ Y como sabemos, el Modelo T de Henry Ford destruyó miles de pequeñas comunidades”.

Bicicletas eléctricas Haibike fuera de una fábrica en Toszeg, Hungría. © 2022 Bloomberg Finance LP

Si bien las bicicletas eléctricas permiten a los ciclistas recorrer mayores distancias y a velocidades más altas que los buggies o las bicicletas tradicionales, en general no son tan perjudiciales para la comunidad como los automóviles, dijo.

“Realmente se pusieron de moda entre la gente trabajadora, como una forma más fácil de llegar a sus trabajos. Pero en esta época del año, viaja toda la familia: chicos, chicos grandes, mamá con un remolque detrás y tal vez un bebé adentro”, dijo Kline. “Y todas las carreteras principales de la zona tienen carriles para coches, que también son perfectos como carriles para bicicletas”.

El condado más Amish

El condado de Holmes fue colonizado por los amish a principios del siglo XIX y actualmente representan aproximadamente el 45% de su población. “Es el condado con más amish del país”, afirmó Joseph Donnermeyer, profesor emérito de la Universidad Estatal de Ohio que ha estudiado las comunidades amish durante décadas.

Aunque no aceptan muchos tipos de comodidades modernas y por lo general no están conectados a redes eléctricas, teléfonos fijos o Internet, los Amish no están en contra de la tecnología. Las opiniones sobre lo que es aceptable se determinan gradualmente, con la mirada puesta en defender los principios religiosos que enfatizan la necesidad de cierta separación de las comunidades no Amish, dijo Donnermeyer, citando 2 Corintios 6:14 como un pasaje bíblico fundamental para los grupos religiosos anabaptistas (que incluyen a los Amish, Menonitas y Huteritas). “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”

“Lo que pasa es que interpretan el simbolismo de eso. Podemos tener un panel solar que cargue una batería que haga funcionar la bicicleta eléctrica, pero no estamos conectados a la red eléctrica”, dijo. “La preocupación de los Amish por la tecnología no es la tecnología en sí , sino su efecto en la comunidad”.

Una familia Amish observa a los elefantes en el zoológico de Cleveland. GETTY

Si bien las bicicletas eléctricas recargadas con energía solar son aceptables para la mayoría de la comunidad Amish del condado de Holmes, lo mismo no sería cierto con un automóvil alimentado con energía solar, si existiera, según Kline.

“No. El coche permite viajar demasiado lejos y en un entorno cerrado con calefacción y aire acondicionado, lo que permite ignorar las condiciones meteorológicas. Con una bicicleta, estás muy sujeto a las condiciones meteorológicas. También tiene una autonomía más limitada”, dijo. “Una vez que tienes un coche, no hay límites”.

‘Más verde que nadie’

Mucho antes del auge de las bicicletas eléctricas, los Amish del condado de Holmes también fueron pioneros en la adopción de sistemas solares y de baterías y la región probablemente tiene la tasa más alta de generación de energía solar residencial en Ohio, según Donnermeyer y Jacob Hershberger, fundador de Trail Battery and Solar en Millersburg, un empresario Amish que ha vendido los sistemas a sus vecinos durante más de una década.

“Todo empezó hace unos 20 años”, dijo Hershberger. “Alrededor de nueve de cada diez hogares tienen algo, entre tres y quince o dieciocho paneles solares. Una instalación promedio es un sistema de unos cuatro kilovatios. Los sistemas de baterías suelen tener hasta diez kilovatios-hora”.

Los Amish consumen mucha menos electricidad que los hogares estadounidenses promedio, por lo que, además de cargar bicicletas eléctricas, los sistemas solares y de baterías ayudan a alimentar cosas como la iluminación del hogar, pequeños electrodomésticos y bombas de agua, según Hershberger. “Probablemente somos más ecológicos que nadie”. (Durante los meses de cielo gris de otoño e invierno de Ohio, los lugareños complementan sus sistemas solares con pequeños generadores, dijo Hershberger).

Si bien las bicicletas eléctricas recargadas con energía solar son aceptables para la mayoría de la comunidad Amish del condado de Holmes, no sucedería lo mismo con un automóvil alimentado con energía solar, si existiera.

Aun así, el condado de Holmes es una especie de anomalía entre las comunidades Amish, ya que las bicicletas eléctricas aún no son tan frecuentes en otras comunidades de América del Norte.

“En el condado de Lancaster, con una población amish muy grande, muy pocos amish andan en bicicleta”, dijo Steve Nolt, profesor de historia y estudios anabautistas en Elizabethtown College, en el corazón de la región amish de Pensilvania. “En un momento dado, hace 10 o 15 años, podría haber dicho con seguridad que ninguno de los amish de aquí anda en bicicleta, ni siquiera de pedales. Eso ya no es así. Algunos lo hacen, pero andar en bicicleta aquí siempre ha sido uno de esos símbolos distintivos”.

Las bicicletas tradicionales son generalmente populares en el norte de Indiana, donde hay otra gran cantidad de iglesias y comunidades Amish, dijo Nolt. Pero las ventas de bicicletas eléctricas en esa región no rivalizan con las del condado de Holmes, según Lapin de Magnum.

Una familia Amish viaja en un carruaje tirado por caballos. imágenes falsas

Y no se trata solo de las ventas. Los ciclistas eléctricos Amish utilizan sus vehículos con tanta frecuencia (algunos recorren miles de kilómetros al año) que el condado de Holmes es un mercado de prueba clave para Magnum.

“Son una especie de punto de partida para realizar pruebas. Escuchamos a nuestra comunidad de ciclistas allí sobre cómo se comportan nuestras bicicletas cuando lanzamos nuevos productos o nueva tecnología, nuevas baterías”, dijo Lapin. “Nos dicen si necesitamos aumentar la potencia o considerar componentes diferentes. Son excelentes socios nuestros y de los distribuidores de bicicletas porque nos brindan comentarios muy valiosos”.

“Son una especie de punto cero para que hagamos pruebas”. Jesse Lapin, director de operaciones de Magnum

No hay datos concretos, pero los habitantes locales e investigadores como Donnermeyer estiman que las bicicletas eléctricas son aceptadas actualmente por aproximadamente dos tercios de las iglesias Amish locales (cada una de las cuales decide las reglas para sus miembros). Pero las sectas más conservadoras, como los Amish Schwartzentruber y Andy Weaver Amish, se encuentran entre las que no lo hacen. Incluso entre los Amish del Viejo Orden, el grupo más grande, los tradicionalistas como Mart Miller siguen oponiéndose firmemente a las bicicletas impulsadas por baterías.

“Mi mayor preocupación es que están sustituyendo el modo de transporte amish por un transporte de mayor velocidad que, con el tiempo, acabará por convertirse en el coche”, dijo Miller, un granjero jubilado y obispo de una iglesia amish de la Vieja Orden cerca de Mount Hope, Ohio. “Tenemos mucha gente cuyos padres ya no tienen un coche tirado por caballos, por lo que los niños no aprenderán a utilizarlo”.

La introducción de equipos de seguridad para ciclistas que vienen con las bicicletas eléctricas también es una preocupación.

“Esto trae consigo un estilo de vida totalmente diferente”, dijo. “La forma de vestir es diferente y no los culpo, pero un casco de bicicleta duro y toda la ropa que usan no respetan en absoluto la forma en que deben vestir los Amish del Viejo Orden. Así son las cosas”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: Sony y la NFL lanzan nueva alianza tecnológica para transformar el futuro del futbol americano