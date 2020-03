Rápido, ecológico y seguro: así es el futuro tecnológico de HP

Durante 24 horas, un emprendedor tiene determinadas tareas por resolver: se levanta temprano para estar en el aeropuerto y volar para ver a un cliente o potencial inversionista. Horas antes tiene que verificar el estado de resultados de la empresa para actualizar su reporte y afinar detalles en una presentación, escribir correos importantes y pagar la nómina de sus empleados.

Más tarde se comunica con su esposa e hijos, activa la red de seguridad y la luz de la casa de forma automática y a distancia, atiende también dos eventualidades no contempladas de su negocio. De regreso compra algunos artículos necesarios vía web, escribe una entrada en su blog, juega un rato su videojuego favorito para dispersarse y cierra un trato que venía trabajando de forma remota, enviando previamente la papelería necesaria e incluso un adelanto del contrato.

Todo esto lo hizo posible desde su HP EliteBook 745 G6, una de las computadoras portátiles que sintetizan de forma plena la gama sólida de soluciones digitales de HP.

Regresemos un poco el tiempo: pensamos en este mismo escenario pero una década hacia atrás. Es probable que nuestro personaje no hubiera logrado de forma tan rápida, segura y eficaz ni la mitad de las cosas que logró en menos de 24 horas.

Desde su llegada a México, HP ha incorporado su alto expertise y liderazgo en materia de seguridad y vanguardia tecnológica, de forma elocuente y sumamente eficaz, siendo un activo protagonista del cambio sustancial en el dinamismo de la vida contemporánea, ya sea desde las necesidades de un estudiante, pasando por las exigencias de flexibilidad y multitareas de un freelance o entrepreneur, hasta aterrizar en las soluciones complejas y puntuales de un corporativo entero.

Hoy esto se refleja en una participación de mercado de poco más del 40% en nuestro país, a través de dispositivos móviles, notebooks, tablets, multifuncionales, toners, pero sobre todo en computadoras de escritorio y portátiles que articulan una adaptabilidad a las demandas presentes y futuras.

Para Ricardo Castillejo, Category Manager HP México para Notebooks, Desmontables y Convertibles, este protagonismo atiende a que “HP, en el segmento empresarial se ha preocupado mucho por la seguridad en cuanto a los equipos de cómputo se refiere. Y, además de tener un diseño atractivo, nuestros equipos están enfocados a ser seguros en el ambiente de trabajo o en cualquier otro lugar.

“¿Qué estamos integrando de forma diferente? Adoptamos por ejemplo nuevas tarjetas de conexión inalámbrica WiFi 6, que es el nuevo protocolo de comunicación, el cual es más veloz que los que teníamos antes. Tenemos también discos en estado sólido con tecnología de mayor rendimiento, más veloces y eficientes”, apunta el Category Manager de la firma tecnológica en exclusiva para Forbes México.

Hoy en día, los expertos aseguran que cerca del 93% de las veces, cuando trabajamos, el aspecto de visualización es un factor clave de la inseguridad y la vulnerabilidad: “Sucede que hay gente que nos ve la pantalla y quiere corregirnos, o si estás trabajando a un nivel administrativo con la nómina, por ejemplo, hay que cuidar esto, ya que alguien con un teléfono de buena definición y zoom puede tomarnos una foto o video. En este tenor, HP incorpora características que con el clic de un botón borra visibilidad lateral; sólo la puedes ver estando de frente, ya que si los haces de lado para mostrar información no se puede ver. Este tipo de cosas son las que nos hacen diferentes. Sure View”, afirma Ricardo Castillejo.

Además de la solución Sure View, HP incorpora otras aristas destacadas en cuanto a sus equipos, incluso dentro de algunos de gama media. Sure Start, Sure Sense, BIOSphere o Secure Erase son algunas de las implementaciones adaptadas de forma personalizada a los equipos para que el usuario trabaje tranquilo, blindado sus datos, información, software e identidad de forma sólida.

Por su parte, para José Luis Villalvazo, Category Manager HP México para Desktops y Monitores, la vulnerabilidad a los equipos hoy va más allá del sistema operativo, y la adaptabilidad física también es sinónimo de eficiencia en fondo. “Diseñamos equipos ergonómicos, flexible, escritorios con altura adecuada, de calidad premium, desempeño superior y dentro de los presupuestos, buscando siempre el equilibrio tanto en monitores nuevos, como en móvil y escritorio para mejorar la experiencia”, enfatiza.

Todas estas nuevas características que incorpora HP desde su ADN fundacional a la vanguardia tecnológica, forman parte también de lo que la compañía llama SmartBid o apuesta inteligente, para que tanto productos móviles como de escritorio estén a la disposición de los clientes entre 3 a 5 días hábiles contando con un diseño a la medida haciendo match con todas las necesidades de sus clientes.

Más allá de la innovación

Este halo de innovación hace que HP vaya siempre más allá, incorporando soluciones que hoy en día no sólo son palpables en equipos con características que en otros tiempos estaban disponibles sólo en equipos de gama media o alta, que en una hora y media de carga tienen hasta 90% de batería, con videoconferencias o cancelación de ruido, sino que incluso superan sus propios límites. Y más allá.

Tan sólo durante la pasada emisión del célebre Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, evento en donde se presenta las innovaciones más sorprendentes en materia tecnológica, HP sorprendió al mundo al presentar la más reciente versión del Dragonfly, el primer portátil de la industria, que incorpora plástico reciclado procedente del océano y con más del 82% de sus piezas mecánicas fabricadas con materiales reciclados, con un peso inferior a un kilogramo.

Al mismo tiempo, HP anunció el compromiso de incluir el material plástico de origen marino en todas las nuevas computadoras de escritorio y portátiles HP Elite y HP Pro que se lanzarán en 2020.

Dragonfly destaca también por poseer un 5G desarrollado con una tecnología de señal inteligente para impulsar el rendimiento de la antena, la cual además de dar respuesta a los estándares de conectividad más rigurosos del mundo, incorporan el más notable esfuerzo de HP en materia de sustentabilidad.

Al respecto, José Luis Villalvazo apunta que “todos los productos de la marca que antes venían en una caja, con foamy, unicel, etc, hoy han cambiado; todo el material de empaque y embalaje está hecho a base de papel y fibra de fuentes recicladas certificadas, los soportes de transportación… todos empaques de los productos de HP corporativos hoy han migrado a 100% material reciclado. También está el programa HP Planet Partner, que propicia que los consumibles puedan ser recuperados en nuestros contenedores instalados en las tiendas a lo largo de la república, donde se reciben cartuchos de tinta y tóner originales HP, al llegar al fin de su vida útil, minimizando así el impacto ambiental de nuestros productos y favoreciendo su reciclaje.

“Asimismo, dentro de nuestra oferta de valor, la gran mayoría de las veces los productos pasan a ser destruidos de manera responsable con el medioambiente, haciendo una recolección oportuna de los equipos que ya cumplieron su ciclo de vida, que es de cinco años aproximadamente”, puntualiza el Category Manager de la compañía.

Esto último forma parte integral del programa de devolución y reciclaje HP Planet Partners, en donde la compañía tecnológica ha emprendido el firme compromiso de generar un impacto positivo y duradero mediante la protección del planeta, el apoyo de su personal y el fortalecimiento de las comunidades en donde viven, trabajan y hacen negocios, transformándolo para impulsar una economía más eficiente, circular y de baja emisión de carbono con productos, prácticas y servicios que les permiten a los clientes hacer más y consumir menos.

Así, y de cara a un futuro que HP vislumbra completamente cambiante, la marca asegura que en México seguirán migrando sus equipos al ecosistema touch o convertibles (de notebook a tableta, angulables, etc.), así como articulando cambios importantes en tamaños y diseños.

Ricardo Castillejo asegura también que el mañana del México tecnológico, en donde los millennials constituirán cerca del 80% de la fuerza creativa y laboral de forma aún más sólida, con HP como aliado se podrá trabajar en un entorno más seguro e integrado también a nivel social, respetuosos con el planeta, en donde HP Planet Partners encarna una iniciativa integral que, entre otras cosas, ofrece una recolección gratuita a domicilio para 250 kg o más para computadoras, impresoras y accesorios, así como contribuir al manejo sustentable de los bosques, el destino responsable de sus empaques ya utilizados, así como de envío, embalaje y el uso eficiente de los mismos.

A su vez, tomando en cuenta que la marca fue pionera en lanzar productos, monitores y notebooks hechos de materiales completamente reciclados sin perder su solidez, calidad y eficiencia, José Luis Villalvazo ratifica que el interés y compromiso principal de la marca, la estrella de su liderazgo seguirá siendo el usuario y el entorno en el que vive. “Nuestros productos están enfocados a esta nueva generación, al diseño que mejore su día a día, pensamos todo el tiempo en ello, en la realidad de los clientes actuales y futuros, y en su forma de trabajar”, asegura.