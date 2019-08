Así es el soporte del nuevo display de Apple por el cual deberás pagar 1,000 dólares

No es nuevo que los precios de Apple para algunos de sus productos pueden parecer algo excesivos, no obstante, la factoría de Cupertino acaba de anunciar el nuevo Pro Display XDR de 5,000 dólares, que no viene con soporte. No obstante, lo que ha llamado la atención a propios y extraños es su stand, que cuesta 1,000 dólares adicionales.

Si bien no deslumbra en su construcción, se observa su realización a partir de un bloque aluminio mecanizado.

Algunos dirán, no está hecho de fibra de carbono, ni incrustado con Swarovskis.

Es exactamente lo que se propone ser: un soporte para monitor de computadora, pero uno muy especial, para un display de altísima calidad.

Si bien, algunas personas han mostrado su desagrado a través de redes sociales, lo comparan con el nuevo iPhone XS e incluso se acerca al costo de una nueva MacBook de nivel inicial.

El titular de un blog de tecnología resume gran parte de la reacción: “Un soporte de monitor de 999, algo está mal con Apple hoy”.

En el evento donde se anunció el soporte, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2019, la audiencia respondió audiblemente al alto precio.

Y sí, por supuesto, 1,000 es mucho dinero para gastar en un soporte de pantalla de computadora. Después de todo, estamos hablando de una pieza de metal que sostiene una pantalla.

Y esto habla de una sensación existente que la gente tiene sobre Apple, o tal vez un mal marketing: la compañía cobra precios de lujo por lo que para algunos son artículos “relativamente” comunes.

Pero cualquiera que se de el lujo de tener un Pro Display XDR de 5,000 dólares, gastará al menos 1,000 más en un stand como el que se merece. Aunque a algunos les parezca caro.

Con información de Business Insider.

