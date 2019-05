Así explica Google lo que pasará con tu teléfono Huawei

Con información de Mauricio Hernandez.

Para despejar las dudas sobre cómo estarán operando los dispositivos de la firma china Huawei existentes en el mercado, después que ayer Google, propiedad de Alphabet Inc, señalara que activará restricciones a las actualizaciones de Android, el mismo sistema operativo indicó que por el momento seguirá funcionando y trabajando normalmente con los dispositivos que están en el mercado.

«Para las preguntas de los usuarios de Huawei con respecto a nuestros pasos para cumplir con las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos: le aseguramos que, mientras cumplimos con todos los requisitos de gobierno de los Estados Unidos, los servicios como Google Play & Security de Google Play Protect mantendrán el funcionamiento de su Dispositivo Huawei», detalló Android.

