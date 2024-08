Así fue como esta marca china de celulares entró al top 5 de las más vendidas en Latinoamérica

A casi 4 años de ser vendida por Huawei, Honor ha demostrado que es una marca resiliente, que supo reinventarse y además, que ha sabido aprovechar sus fortalezas para crecer como ninguna otra compañía en Latinoamérica.

De acuerdo con Canalys, en el primer trimestre de 2024, realizó una hazaña al colarse por primera vez entre las cinco marcas más importantes de la región, ya que logró una participación de mercado de 7% “y una impresionante tasa de crecimiento interanual del 293%”.

“Este logro no es casualidad: Honor ha mantenido un crecimiento trimestral de tres dígitos en América Latina de forma continua desde 2022”, de acuerdo con un análisis de Canalys.

Y para este crecimiento, México ha tenido mucho que ver ya que de acuerdo a datos de la consultora, en el segundo trimestre de 2023, la empresa envió más de un millón de unidades a la región, impulsada por México, donde se acercó al medio millón de unidades por primera vez.

“Como resultado, América Latina se ha convertido en el segundo mercado más grande de Honor a nivel mundial después de China continental durante este período”, afirmó el estudio.

El camino que abrió Huawei

Como es sabido, Honor entró a México como una submarca de Huawei, enfocándose en el mercado abierto de gama baja y media de algunos minoristas locales, sin embargo, como una estrategia de sobrevivencia, para salvar la cadena de suministro de Honor y “para proteger los intereses de los consumidores, distribuidores, proveedores, socios y empleados”, Huawei vendió a Honor a un consorcio de más de treinta distribuidores chinos y firmas de inversión respaldadas por el Gobierno de Shenzhen, la ciudad sede del grupo en noviembre de 2020, una transacción que en su momento Reuters valoró en unos 14,320 millones de dólares.

Ya como una empresa independiente, Honor aprovechó las estructuras comerciales establecidas de Huawei, las relaciones con los canales de venta y las estrategias de comercialización, lo le dio a Honor una ventaja competitiva, ya que no comenzó desde cero como muchos nuevos participantes del mercado, de acuerdo con analistas.

Para David Moheno, director de Relaciones Públicas y Comunicación para Honor Latinoamérica, la fórmula para este crecimiento de la empresa en México y el resto de la región se debe a tres factores.

“Las claves principales para este crecimiento que se ha dado de forma estable, constante, de forma cautelosa, pero indudablemente muy rápida es básicamente por tres factores; el primero, obviamente, nuestra estrategia global aterrizada; el segundo, nuestros valores; y el tercero, la innovación siempre con un enfoque dirigido al ser humano, le llamamos a nivel de estrategia, Honor tiene lo mejor de los dos mundos: es tanto una marca clásica que tiene más de 11 años en el mercado global, como también es una marca nueva, rejuvenecida, independiente, reestructurada”, explicó el directivo.

Un mercado tan saturado en oferta de smartphones de distintas marcas, de acuerdo con Moheno, ha llevado a buena parte de los consumidores a seleccionar este producto básicamente por el precio o por las especificaciones en papel, a lo que Honor dijo “ya basta” y propuso regresarle la emoción a comprar un dispositivo de este tipo.

“Honor quiere regresar la emoción a la compra del smartphone, que el consumidor no lo haga solamente por el precio, sino por innovación, por características clave que presenta nuestro dispositivo (…) lo que ofrecemos no son megapixeles sino beneficios”, detalló.

Para Honor la inversión en la empresa es otra de las claves que le han ayudado a tomar el liderazgo; de acuerdo con Moheno, actualmente invierten más del 11.5% de sus ingresos por ventas, en investigación y desarrollo lo que les ha permitido, dijo, tener avances que nadie más en la industria tiene.

“Por ejemplo, en abril logramos un parteaguas en la industria, nuestras líneas de producción en el corazón de China, están automatizadas a un 85%, un crecimiento del 5% respecto al año anterior y ya estamos también desarrollando más del 40% de las tecnologías de manufactura de forma propietaria, es decir, no dependemos de proveedores solamente, o de influencias o tecnologías externas, para controlar la calidad de nuestros dispositivos tenemos esa potencia de Investigaciones de desarrollo, que podemos hacer las dos cosas”, recordó.

Lo anterior, a decir del directivo, les ha permitido tomar posiciones de liderazgo en las distintas categorías de dispositivos, como en la premium, donde lograron entrar a la era milimétrica con un plegable.

“Creamos el smartphone plegable más delgado y más ligero de todo el mercado global”, aseguró.

Moheno también destacó que otra fortaleza es que son una marca totalmente independiente y libre, no tienen ninguna atadura geopolítica, ninguna restricción de ningún tipo.

“Al contrario, tenemos la capacidad de tener, literal, miles de socios en cuanto a operadores, minoristas desarrolladores de tecnología, como Google y muchos otros, más para adoptar y adaptar sus tecnologías hacia nuestros productos”, expresó.

Inteligencia artificial verdaderamente útil

Que la inteligencia artificial esté enfocada al ser humano a través de dispositivos inteligentes, sobre todo en la categoría de smartphones, es algo que la marca china tiene muy claro, a decir de Moheno.

“Gracias a la inteligencia artificial hemos roto la barrera entre sistemas operativos tan distintos como lo son Android y el sistema operativo Windows; podemos interconectar con funciones innatas de 8.0, que permiten con un solo arrastre, un solo toque, sincronizar perfectamente nuestra PC con nuestro smartphone, nuestra PC con nuestra tablet, nuestra tablet con nuestro smartphone”.

El directivo también recordó otro caso práctico donde la inteligencia artificial en sus productos le ayudó; relató que hace poco estuvo en China y un colega le mandó en dicho idioma el nombre del restaurante donde tendrían una reunión; lo que hizo fue simplemente arrastrar el nombre en chino a Google Maps y le abrió el destino.

“Seleccioné el texto en chino a Google Maps y Google Maps se abrió. Me dio el nombre del restaurante y la dirección perfectamente en inglés y comenzó la navegación, yo no tuve que pedirle, no tuve que dar varios toques, no tuve que copiar y pegar, cerrar aplicaciones nada, un solo arrastre y yo ya tenía la navegación lista para llegar a ese destino, ese es un pequeño ejemplo del potencial infinito que tiene la inteligencia artificial “, explicó.

Moheno agregó que no buscan hacer inteligencia artificial solo por hacerla, sino dar funciones realmente útiles en el día a día, de productividad, creatividad, fotografía, gaming, comunicación.

La marca anunció a principios de año la intención de cotizar en bolsa, pero hasta ahora no hay alguna novedad al respecto, de hecho Moheno dijo que “es un proyecto que se tiene a largo plazo” y en cuanto se concrete lo informarán; de la misma forma, para la segunda mitad del año darán algunos anuncios importantes que todavía no pueden adelantar.

