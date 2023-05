Así fue como esta mexicana pasó de las relaciones públicas en EU a la criptoeconomía

Mónica Talán nació en México y creció en Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Texas y por 20 años ejerció relaciones públicas, pasando por compañías como Univisión o AT&T. Hace 10 años escuchó por primera vez sobre la criptomoneda bitcoin, pero fue hasta 2020 que decidió sumergirse por completo en la criptoeconomía.

Si bien ha invertido en bitcoin –no hay mejor manera de conocer la criptoeconomía que siendo parte de ella, apunta– su entrada a la criptoeconomía fue por el lado educativo, o evangelizador, como se llama en el mundo del emprendimiento a la labor de informar para atraer a más personas a cierto ecosistema.

Hace tres años, en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19, una amiga sugirió a Mónica invertir el dinero que ahorraba al evitar los gastos cotidianos como traslados, comidas o cafés, en bitcoin. La idea le sedujo, pero no quería hacerlo en blanco, por lo que se inscribió en un curso de blockchain del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Así, Mónica se dio cuenta de que hacía falta información confiable para las personas no expertas en la criptoeconomía, y sobre todo contenido en español.

Más del tema: Empresas de criptoactivos piden consenso mundial en lugar de ‘lluvia’ de normas

“Le conté a un amigo de México que quería hacer un blog con todo lo que estaba aprendiendo. Él me recomendó hacer una página de internet y así nació Cryptoconexión”, recuerda Talán en entrevista con Forbes México.

“Me puse a buscar y me di cuenta de que había muchísimo contenido en inglés, pero en español estaba muy limitado, era difícil de entender, eran noticias especializadas o había mucho fraude, había muchos proyectos de pirámide. Fue así que decidí fundar Cryptoconexión el 31 de octubre de 2021”, dice Mónica a través de una computadora desde Texas.

Más de un año después, su plataforma es usada por casas de intercambio de criptomonedas como la mexicana Bitso y la estadounidense Binance para educar a la población con contenido confiable sobre criptoeconomía. “Empezamos diciendo vamos a ser como el recurso para los criptocuriosos, gente que no sabe nada que quiera entender”.

“Generamos mucho contenido y tutoriales y nos dimos cuenta de que empezamos a desarrollar gran comunidad con los que estaban en el ecosistema que nos usaban para ellos mismos educar a otros. Tenemos una sección para un lugar donde podemos amplificar y celebrar el trabajo que está pasando en América Latina y por Latinos en Estados Unidos”, comparte.

🎙️ .@monitalan y @MarcoASola1 hablan sobre las #memecoins y la demanda de #PepeCoin, así como su impacto para la industria. Descubre cómo Amazon Digital Marketplace se está incorporando a la descentralización.



☕ Escucha #CafecitoConCryptoConexión:https://t.co/8M6fb7Ggpb pic.twitter.com/1napxIXqAL — CryptoConexión (@cryptoconexion) May 15, 2023

Lee también: Europa sugiere al mundo copiar sus normas sobre criptoactivos

Mónica Talán refiere que se suele vender la criptoeconomía como una forma de hacerse ricos en poco tiempo, pero ella apuesta más por resaltar los casos de uso, de ahí que Cryptoconexión no brinde asesoría de inversión ni financiera y se limite solo al tema educativo. Personalmente le apasiona el caso de uso de la criptoeconomía para el envío de remesas.

“Nosotros no damos asesoría de inversión ni financiera y es una de las razones por las que hemos podido mantener tan limpia a la plataforma, porque no aceptamos nada que pueda impactar de forma negativa al usuario”, dice Talán, quien ha logrado interconectar distintas comunidades entusiastas de la web3 a lo largo de América Latina.

Consultada sobre cuáles son sus consejos para las personas que quieren empezar a “mojarse los pies” en el mundo de la criptoeconomía, la especialista sugiere “empezar aprendiendo sobre lo básico”.

“Mi hermana me dice: ‘si yo no tengo que entender cómo es que mando un email por qué tengo que entender qué es blockchain’; yo le respondo: ‘es una tecnología nueva en la que tú eres el dueño, tienes que entender cómo funciona para beneficiarte más’. No te tienes que hacer experto, además”, explica la criptoevangelizadora.

Te recomendamos: Caídas como la de FTX limpiarán el ecosistema cripto: Bitso

“Depende de cómo decidas entrar, por ejemplo, si alguien solo quiere enviar remesas, entonces puede aprender un poco sobre qué es blockchain, qué son las casas de intercambio, cómo elegir una casa de intercambio, cómo adquirir una cartera. Eso puede tomar dos semanas. Posteriormente se pude probar enviando poco dinero, solo para conocer cómo funcionan las wallets”, añade.

Ya que Mónica logró consolidar Cryptoconexión como una de las plataformas de referencia en cuanto a educación en temas de web3, criptoeconomía y blockchain, ahora avizora un nuevo reto: sumar a 5 millones de mujeres de Latinoamérica y latinas en Estados Unidos a este ecosistema. En eso se concentrará este año.

“Vamos a continuar habilitando nuevos cursos, porque creemos que es importante que la gente interesada encuentre lo que busca. Una de mis pasiones personales es cerrar la brecha de género, vamos a continuar enfocadas en sumar a 5 millones de mujeres en América Latina y latinas en Estados Unidos a web3 como desarrolladoras o participando activamente en la criptoeconomía”, cierra Mónica Talán su charla.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información