Así fue como la agencia de salud de EU encubrió a empresas contaminantes

Las empresas y otros responsables de algunos de los vertederos de residuos más tóxicos de Estados Unidos están utilizando los informes erróneos de una agencia federal de salud para ahorrar dinero en limpiezas, defenderse de demandas y negar compensación a las víctimas, según una investigación.

Cuando compraron sus casas en el barrio Spanish Village, al noroeste de St. Louis, muchos residentes no tenían idea de que había un vertedero radiactivo a menos de unos kilómetros de distancia.

Las condiciones de salud aumentaron con los años, lo que sugiere que algo no estaba bien.

Los periodistas de Reuters rastrearon a los residentes actuales o anteriores de la mitad de las 92 casas del barrio. Al menos 33 de esas personas fueron diagnosticadas desde la década de 1980 con tipos de cáncer que se relacionaron con la radiación.

De pie frente a su propia casa, Melissa Mitchell está rodeada de casas donde los vecinos murieron de cáncer.

Las 43,000 toneladas de desechos radiactivos y tierra procedían de una iniciativa de alto secreto: el Proyecto Manhattan, que construyó las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón en 1945.

En 1973, esos desechos terminaron en un vertedero sin revestimiento en Bridgeton, Missouri, un suburbio de St. Louis. Los trabajadores los esparcieron para cubrir la basura y los escombros de la construcción. En 1990, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) declaró que el vertedero de West Lake era uno de los sitios más contaminados del país que requería limpieza. Aun así, muchos de los que vivían cerca del vertedero no sabían sobre la historia tóxica de West Lake.

No fue hasta 2012, cuando la basura se quemaba bajo tierra, que el vertedero estalló por completo a la vista del público. El hedor sofocó los vecindarios cercanos. Los padres encerraron a sus hijos dentro. Los servicios de emergencia elaboraron planes de evacuación, preocupados por que los residuos humeantes causaran una catástrofe nuclear. Los residentes se movilizaron, destacando historias de niños que morían de cáncer. Además, presionaron al gigante de la gestión de residuos Republic Services, propietario del vertedero, para que se llevara los residuos radiactivos. En 2017, HBO emitió un documental sobre su causa.

Pruebas de residuos radiactivos cerca de vecindario de EU

La EPA ha tomado más de 1,000 muestras de suelo del vertedero de West Lake y sus alrededores y encontró material radiactivo fuera del lugar. La agencia sigue investigando y dice que utilizará los resultados para decidir un plan de limpieza.

Sin embargo, a pesar de toda la publicidad sobre la radiactividad, Republic rechazó las afirmaciones de los vecinos. Los residuos nucleares siguen ahí y el gobierno no ha dicho cuándo comenzará la limpieza.

Para refutar las quejas de los vecinos, Republic recurrió a un aliado improbable en el que las corporaciones estadounidenses se han apoyado durante décadas: una agencia federal de salud creada para proteger a las personas de peligros ambientales como el vertedero de West Lake.

Un informe de 2015 elaborado por esa pequeña burocracia, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR), no identificó ningún material radiactivo fuera del área. Declaró que el vertedero no representaba ningún riesgo para la salud de la comunidad y que el gas radiactivo no abandonaría el lugar. Su evaluación contradijo las conclusiones de dos grupos de científicos: algunos contratados por el Fiscal General de Missouri y otros de una firma de consultoría ambiental que trabaja con residentes. Republic todavía utiliza el informe de la ATSDR para argumentar a favor de una limpieza menos costosa de la contaminación, a pesar de la creciente evidencia de que la evaluación de la agencia estaba equivocada.

Algunos residentes dijeron que resienten la participación de la agencia en la prolongada saga. Deborah Mitchell creció en Spanish Village, a menos de unos kilómetros del vertedero. Perdió a sus padres por cáncer y luchó contra la enfermedad ella misma. Docenas de vecinos tienen historias similares. Tres investigadores del cáncer dijeron que la cantidad de casos en el vecindario es preocupante y requiere un estudio exhaustivo. Eso nunca se ha hecho.

“Uno simplemente siente que su propio gobierno lo está engañando”, afirmó Mitchell sobre el papel de la ATSDR.

Republic Services, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Reuters, dijo que está de acuerdo con la conclusión de la ATSDR de que el vertedero no representa ningún riesgo para la comunidad. Sus propios expertos llegaron a una conclusión similar en 2015.

La empresa “siempre ha abogado por la remediación responsable del vertedero West Lake”, dice el comunicado de la filial de Republic, Bridgeton Landfill LLC. La empresa ha gastado “decenas de millones de dólares” en estudiar el vertedero y ha “cumplido plenamente todas las directivas de la EPA”.

También son responsables del sitio la empresa minera Cotter Corp y el Departamento de Energía de EU, administrador del arsenal de armas nucleares de EU. El DOE se negó a hacer comentarios y Cotter no respondió a las preguntas sobre los planes de limpieza.

Agencia para Sustancias Tóxicas es señalada por encubrir contaminantes radioactivos

El uso de la ATSDR por parte de Republic para argumentar a favor de una limpieza menos extensa del vertedero West Lake es una estrategia que algunas empresas utilizan en sitios tóxicos en todo Estados Unidos.

La ATSDR, parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU, es una agencia de salud pública que asesora a la EPA. Fue creada en 1980 por una ley federal histórica que exigía a los contaminadores que limpiaran sus desastres tóxicos. La agencia tenía como objetivo proteger al público identificando los riesgos de esos sitios. En cambio, regularmente minimiza y hace caso omiso de las preocupaciones de salud de los vecinos, según una investigación de Reuters. Las empresas y otros contaminadores ejercen el trabajo de la agencia contra las personas a las que se supone que debe proteger.

La agencia emitió 428 informes que contenían 1.582 hallazgos relacionados con la salud entre 2012 y 2023. En el 68% de sus hallazgos, declaró que las comunidades estaban a salvo de peligros o no hizo ninguna determinación en absoluto, según una revisión de Reuters.

El historial de la ATSDR de encontrar pocos daños en los sitios de desechos más contaminados del país pone a prueba la credibilidad, dijo Judith Enck, ex administradora regional de la EPA. Ahora es presidenta y fundadora de Beyond Plastics, una organización sin fines de lucro que busca poner fin a la contaminación por plásticos.

“Esto no es en absoluto sorprendente y por eso aconsejo a los grupos comunitarios que no soliciten la participación de la ATSDR”, dijo. “La ATSDR tiene una larga historia de minimizar los problemas de salud ambiental, y eso necesita una investigación independiente del Congreso”.

Reuters descubrió que las frecuentes declaraciones de la agencia sobre la inexistencia de daños suelen tener su origen en investigaciones defectuosas. Según muestran los informes de la agencia, al menos el 38% de las veces sus investigadores se basaron en datos antiguos o defectuosos.

Reuters consultó a 15 fuentes con experiencia en medio ambiente y salud pública para su análisis.

Los funcionarios de la ATSDR no respondieron a las preguntas sobre su desempeño general, errores en su trabajo o cómo los contaminadores utilizan sus informes. En una declaración enviada por correo electrónico a Reuters, señaló que su informe sobre el vertedero de West Lake identificó un daño potencial: que las partículas de polvo radiactivo podrían liberarse si se alterara la superficie del vertedero. Esas partículas podrían ser inhaladas por los trabajadores y dañar su salud, decía la declaración.

“En el vertedero de West Lake, la ATSDR no tenía evidencia de que los residentes estuvieran bebiendo agua subterránea contaminada del vertedero, comiendo o ingiriendo accidentalmente suelos contaminados del vertedero, respirando radón relacionado con el vertedero o absorbiendo la radiación emitida por los contaminantes del vertedero”, decía la declaración.

Es imposible saber con qué frecuencia la agencia ha acertado al declarar que las comunidades son seguras, porque la búsqueda de daños suele terminar una vez que la ATSDR informa sus hallazgos. Aun así, Reuters encontró al menos 20 casos entre 1996 y 2017 en los que la agencia declaró que un peligro potencial no representaba ningún riesgo para la salud, solo para ser refutado más tarde por otras agencias gubernamentales o la propia ATSDR. Esos informes se basaban en datos obsoletos o limitados, contenían errores matemáticos o proporcionaban conclusiones demasiado optimistas.

Patrick Breysse, quien dirigió la agencia desde 2014 hasta 2022, dijo que de los cientos de informes que ha publicado la ATSDR, 20 es un número pequeño. Y señaló que no todos los sitios contaminados son peligrosos.

Pero reconoció que la agencia a menudo basa sus decisiones en cualquier información que esté a la mano en lugar de en sus propios estudios bien elaborados.

“La ATSDR a menudo carecía de los recursos para recopilar los datos necesarios para llenar los vacíos en nuestra comprensión de los riesgos potenciales para la salud”, dijo Breysse. “No teníamos el personal”.

La agencia dijo a Reuters que utiliza “la mejor ciencia disponible para proteger a las comunidades de los efectos nocivos para la salud relacionados con la exposición a sustancias peligrosas”.

“Dado que la ATSDR es una agencia federal de salud pública no reguladora, normalmente la ATSDR depende de otras agencias para obtener datos de muestreo ambiental, incluidas agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), cuyo ámbito es realizar muestreos ambientales”, dijo la agencia.

Breysse destacó los casos en los que la ATSDR ha intervenido para ayudar al público. Entre sus éxitos, las recomendaciones de la agencia ayudaron a prevenir el aumento de la contaminación a partir de una propuesta de expansión de una planta de reciclaje de metales en Chicago. También ayudó a identificar una crisis de salud pública en 2016 en Flint, Michigan, donde el agua potable estaba contaminada con altos niveles de plomo, lo que desencadenó una emergencia federal.

El análisis de Reuters es el más exhaustivo que se ha realizado sobre la agencia, que ha sido objeto de investigaciones anteriores por parte del Congreso y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. A pesar de décadas de críticas, la agencia sigue publicando investigaciones que se basan en prácticas que su propia junta de revisión, en una evaluación de 2010, calificó de “prácticamente inútiles” y “no muy buenas”.

Algunas empresas se aprovecharon de la debilidad de la agencia. Utilizaron sus investigaciones para defenderse de demandas judiciales, negar indemnizaciones a las víctimas, criticar a sus oponentes y argumentar a favor de retrasar, reducir o cancelar la limpieza de sus desastres tóxicos. El trabajo de la ATSDR ha ayudado a los contaminadores a ahorrar al menos decenas de millones de dólares en limpiezas, ha retrasado miles de millones de dólares en reclamaciones médicas y ha expuesto a millones de personas a posibles daños.

Con información de Reuters

