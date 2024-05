Así fue como una legendaria marca de botas mexicanas logró ingresar a EU de la mano de este marketplace

Fabián Succar Santa María, Director de Mercados Digitales de Siete Leguas, recuerda que su abuelo de origen libanés vivió en Chihuahua y en algún momento de su vida conoció a Pancho Villa, sin embargo, la relación entre ellos no fue cordial, ya que el revolucionario no lo veía con buenos ojos, quizá en aquel tiempo, en las primeras dos décadas de 1900, por su origen extranjero e incluso, relata, que quiso perseguirlo para darle una lección, lo cual por fortuna, no ocurrió.

Muchas décadas después, hay más que el recuerdo de Pancho Villa en la legendaria marca de botas, incluso el nombre de la misma, también tiene que ver con el revolucionario mexicano, ya que así se llamó su caballo (algunos dicen que era una yegua), que de acuerdo con los relatos de la época, era el único equino del grupo de rebeldes del llamado “Centauro del Norte” que era capaz de recorrer la distancia que dio origen a su apelativo: Siete Leguas.

Una legua es una unidad de medida de distancia antigua que equivale aproximadamente a 6 kilómetros y generalmente, los caballos, a lo mucho, podían recorrer en un día unas cinco leguas, es decir, unos 30 kilómetros; sin embargo, en una ocasión, según la leyenda, Pancho Villa estaba en una misión en la frontera con Estados Unidos y cuando se dio cuenta que tenía que regresar al pueblo más cercano para no exponerse a la intemperie del peligroso desierto, se arriesgó a recorrer las siete leguas de distancia en su caballo, quien logró el objetivo y desde ese momento así le llamaron.

Desde aquella época, el caballo Siete Leguas se convirtió en un ícono de la lucha revolucionaria al lado de Villa, su fiel compañero, así como dicho animal ha acompañado las labores del campo, de la industria, a los militares, cualquier labor que exija fuerza, resistencia, sacrificio y capacidad de aguante.

Sí, también es un nombre ideal para un par de botas que pueden resistir las más grandes exigencias del trabajo.

De León para el mundo

Siete Leguas fue fundada en 1955 por Jorge Succar Vázquez, quien es el Director General. El modelo de negocio de la empresa es operar su marca y actualmente se apoya en cinco maquiladoras de dicha ciudad para producir el calzado.

La compañía vende a mayoristas y al menudeo a través de Mercado Libre desde 2018; desde su propia web desde 2019, y desde Amazon en México desde 2021. Sin embargo, desde este 2024 Siete Leguas se internacionalizó. Gracias a una iniciativa llamada “The Global Selling Experience” llevó sus productos a Estados Unidos de la mano y con el apoyo de la empresa de Jeff Bezos, todo desde Amazon México.

Los propietarios de Siete Leguas empezaron a gestar en el 2021 las ventas online en amazon.com, y fue en este 2024 cuando empezaron a ser capacitados por Amazon para empezar a hacer ventas y entregas a compradores de EU a través de dicha iniciativa.

“Ya hemos enviado este 2024 dos embarques a Estados Unidos, alistamos el envío de un tercero, y esperamos seguir enviando un embarque cada mes”, cuenta en entrevista Jorge Succar Vázquez, Director general de Siete Leguas.

La dinámica del ecommerce de Amazon invita a los vendedores participantes a mantener un inventario, de forma que se puedan atender de forma inmediata los pedidos solicitados por los clientes, por lo que Siete Leguas ha enviado al territorio estadounidense cientos de pares de botas listas para ser entregadas en cuando sean pedidas por los compradores.

Un mercado 180 veces mayor que el mexicano

Fulfillment Center en Nueva York Foto: Amazon

Estados Unidos tiene un gran potencial para las empresas mexicanas, ya que de acuerdo con eMarketer, para 2026 el eCommerce en dicho país alcanzará ventas por 1.672 billones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 21%, además de que es un mercado 180 veces mayor que el mexicano.

Así, las empresas mexicanas pueden entrar al mercado estadounidense de la mano de Amazon, a través de “The Global Selling Experience”, iniciativa que les permite vender en México, Estados Unidos y Canadá desde la misma cuenta, explica Jaime Jaime Toledo, director de reclutamiento de nuevos vendedores para Latinoamérica de Amazon.

“Digamos que esa es la forma de entrada en la que Amazon busca facilitar este proceso de expansión internacional con algo que que llamamos cuenta unificada; en un solo paso podemos empezar a vender en los tres países operando desde México”, explica.

De acuerdo con el directivo, la compañía propiedad de Jeff Bezos acompaña el crecimiento internacional de las empresas, desde el lanzamiento y posicionamiento de su producto hasta el proceso de expansión, con asesoría personalizada con un equipo de consultores que están perfilados y agrupados atendiendo el perfil de cada una de las pymes mexicanas.

Pero también, la compañía asesora a las pymes en procesos fundamentales, si nunca han vendido en canales digitales, si nunca han exportado, si no han registrado su marca, los guía para que sus metas sean alcanzables y asequibles, en un tiempo adecuado y que también sea costeable.

“Buscamos brindar asesoría personalizada con un equipo de consultores, desde lo más básico como es la apertura de una cuenta hasta procesos de listados adopción de programas de logística, estrategias de construcción de marca a través de mecanismos como la publicidad y la participación en los eventos relevantes de Amazon.com”, detalla Jaime Toledo.

Según datos de la propia compañía, Amazon tiene más de 300 millones de clientes activos y más de 200 millones de usuarios Prime en el mundo; en Estados Unidos tienen más de 215 millones de visitas mensuales únicas; hay más de 1.9 millones de vendedores en todo el orbe, de los cuales 90% son pymes.

“No hay empresa pequeña. En 2022 se vendieron 3.8 billones de unidades en Estados Unidos, lo que equivale a 7,400 unidades por minuto, entonces de ese tamaño es la dinámica, de un mercado 180 veces más grande que el mercado mexicano. Hoy tenemos también más de 3,000 pymes mexicanas”, afirma Jaime Toledo.

Las empresas que se registran en Amazon, de acuerdo con el directivo, pagan para expandirse internacionalmente una tarifa mensual de 40 dólares más IVA, lo que les da presencia en los 26 países donde tiene presencia la compañía.

Las bondades de la venta en línea

Fabián Succar Foto: Amazon

Participando con una tienda digital dentro del ecommerce de Amazon, Siete Leguas ha concretado su éxito en el comercio digital, todas vez que su oferta en su propia página, y en varios ecommerce, así como en la plataforma de Amazon en Estados Unidos, les ha permitido ver que hasta el 60% del total de sus ventas pueden ser digitales.

De acuerdo con Jorge Succar, el comercio digital les ha liberado de una dependencia de los mayoristas, que no se atrevían a comprar varios modelos porque dudaban que se fueran a vender. En el comercio digital, donde Siete Leguas está en contacto directo con los compradores, ha permitido a la compañía ver que sus novedades son elegidas, en algunos casos, hasta llegar a la leyenda “modelo agotado”.

“Me emociona que nuestro producto llegue a Estados Unidos, y poder aprovechar ese poder adquisitivo que tienen los americanos, y que es mayor que el de la población en México”, dice Succar, en referencia a las ventajas que han encontrado con la venta en EU a través de Amazon.

Parte de esta expansión fue gracias a la gestión de Sebastián Gutiérrez, Gerente de Ventas Internacionales, quien durante dos años negoció y convenció a Siete Leguas de la oportunidad que representaba el mercado estadounidense.

“Les proporcioné información detallada sobre las preferencias de compra en nuestro Marketplace, que resultaría crucial para su incursión en el país vecino. Me sumergí en las tendencias de las botas western para caballero, desglosando datos sobre rangos de precios, tallas más solicitadas, estilos de puntera y materiales populares”, relata.

Con esta información en mano, añade, construyeron un plan sólido para desarrollar el proyecto inicial; optaron por ofrecer una selección cuidadosamente curada de modelos y tallas, lo que les brindaría la flexibilidad necesaria para adaptarse a un nuevo tipo de cliente, diferente al que estaban acostumbrados en el mercado mexicano, además, eso permitiría recopilar retroalimentación valiosa para ajustar la estrategia de manera ágil y aumentar el catálogo de manera ordenada.

“Todo esto se complementó con una meticulosa atención al detalle en la creación de contenido. Nos esforzamos por elaborar publicaciones cuidadosamente estructuradas que proyectaran la imagen de una marca sólida y confiable. Utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición, desde la creación de infografías y textos que empataran con su nueva audiencia, hasta la generación de nuevo contenido de estilo de vida. Además, establecimos su propia tienda oficial dentro de nuestro sitio web, consolidando aún más su presencia en Amazon”, comparte.

Fabián Succar cuenta que afortunadamente desde el primer día que llegaron a Estados Unidos comenzaron a vender y aunque tenían ciertas dudas, han ido creciendo mes con mes en dicho mercado: “De hecho tú ya tuvimos un producto que se nos agotó por completo, un producto del que mandamos 50 pares, creo que nos quedan tres”.

