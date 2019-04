Así funcionan las fotocívicas que entran en operación este lunes

Notimex.- Este lunes entra en operación el nuevo programa de “fotos cívicas” en la Ciudad de México, con lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sustituye el sistema de fotomultas bajo una visión de responsabilidad cívica en lugar de carácter recaudatorio.

De esta manera, quien circule por las vías y cometa alguna irregularidad ya no deberá pagar una infracción, sino que tendrá que cumplir con sus sanciones que consistirán desde amonestaciones (en las dos primeras ocasiones) hasta cursos en línea e incluso obras de restauración en centros de educación, de salud o servicios.

Es así que a partir de hoy, las 58 cámaras y 80 radares que operaban en el sistema anterior volverán a trabajar de manera regular, y su fin será generar conciencia entre los conductores para que respeten las normas de tránsito vehicular.

Para aclarar toda duda, el gobierno de la CDMX ya activó el portal https://www.tramites.cdmx.gob.mx/infracciones/, en el cual los conductores podrán consultar desde este lunes si ya son acreedores a una sanción cívica por haber sido captados mediante una fotocívica cometiendo alguna infracción.

Este sistema aplicará completamente sanciones cívicas, por lo que todos los capitalinos podrán pagarlas sin importar su situación económica y sólo serán sanciones económicas las impuestas por elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de dispositivos portátiles manuales.

Además, se mantendrán como sanciones económicas las aplicadas a: placas de personas morales; de otra entidad federativa o país; de transporte público; de transporte de carga; y de taxis.

De acuerdo con los detalles explicados en el portal de infracciones de la Ciudad de México, entre las irregularidades que ameritan una sanción están: no usar el cinturón de seguridad, no respetar la preferencia de paso de peatones, circular en sentido contrario y manejar con exceso de velocidad.

También será motivo de sanción invadir el paso peatonal, pasarse los altos, dar vuelta continua a la derecha y a la izquierda, sostener o cargar personas o animales en la parte delantera del automóvil y usar distractores como el celular.

El sistema de sanciones se basará en un sistema de 10 puntos que se irán perdiendo conforme se acumulen sanciones, de manera que quienes no tengan como mínimo ocho puntos y no hayan cumplido con estas sanciones no podrán verificar sus automóviles.

En el caso de quienes cuenten con ocho puntos como mínimo, podrán esperar tranquilos hasta la próxima verificación para volver a contar con los 10 puntos, en tanto que a partir de los siete puntos, el infractor deberá tomar un curso básico en línea.

Quien solo cuente con seis puntos, deberá tomar además un curso intermedio en línea; en tanto que a los cinco puntos, el infractor deberá tomar un curso presencial sobre sensibilización; mientras que con cuatro puntos o menos ya deberá llevar a cabo dos horas de trabajo comunitario.

Por último, si el conductor llega a quedarse sin puntos, no tendrá derecho a verificar hasta cumplir con 10 horas de trabajo comunitario.

Es así que el principal consejo para los conductores que transitan en la ciudad de México es “conducir con cuidado” y “respetar las señalizaciones de velocidad, cruces, carriles de Metrobús o ciclo pistas”.