Así impactará la IA y la 5G en los tiempos de atención a la experiencia al cliente

En 2020 veremos una nueva era de comunicaciones móviles, la red 5G conectará todo, mientras que la inteligencia artificial será una realidad para muchas empresas, abriendo la puerta a nuevas posibilidades de automatización.

Se estima que 66% de la población mundial tiene un dispositivo móvil para comunicarse. Los usuarios de mensajería instantánea aumentan cada día y más de 2,500 millones de personas tienen por lo menos una aplicación de mensajería o chat instalada en su smartphone.

En México, alrededor de 68 millones de personas se conectan a Internet por medio del teléfono móvil y 24.2 millones lo hace utilizando una computadora portátil, de acuerdo con la firma de análisis Statista.

Rodrigo Salla, jefe comercial para América Latina de Wavy México, platicó con Forbes México, sobre cómo este tipo de tendencias han venido abonando para que los usuarios y las empresas adopten otros modelos de comunicación y de relación.

“Creo que será benéfico que las compañías y los clientes encuentren en la tecnología nuevas formas de trabajar y de diseñar oportunidades que traigan beneficio mutuo de la mano de mejores tipo de experiencias que al final es lo que están buscando los usuarios y clientes de una compañía”, señala el directivo.

La firma se especializa en Customer Experience y soluciones móviles multicanal como SMS, WhatsApp y Apple Business Chat, que ayudan a las empresas a fortalecer la relación con sus clientes.

Y es coincidente con lo que señala Eduardo Lins Henrique, CEO de Wavy, quien asegura que las tendencias y la adopción tecnológica seguirá creciendo.

En esta revolución la conectividad será más rápidas y las transferencias de datos casi instantáneas.

“Para mí este movimiento es histórico, es poco común ver dos tendencias de tecnología e innovación llegando al mercado al mismo tiempo, estamos hablando de la inteligencia artificial y la 5G que está llegando a los operadores”, informó el directivo.

El directivo indicó que esta convergencia permitirá que los teléfonos móviles manden grandes cantidades de información, videos en tiempo real y esto hace posible, enviar datos a los servidores que con IA los procesarán y ayudarán en el desarrollo de las conversaciones de las marcas con los clientes.

El consumidor demanda más inmediatez

La convergencia de las tecnologías 5G y la inteligencia artificial impactará positivamente al Customer Experience porque las empresas ofrecerán una experiencia superior a los usuarios. Existirá una enorme capacidad que cambiará la forma en que se ofrecen los servicios al cliente impactando en la lealtad de los consumidores.

Gartner predice que para 2025, las organizaciones de servicio al cliente que incorporen la Inteligencia Artificial (IA) a su plataforma multicanal de engagement con el cliente elevará la eficiencia operativa en 25%.

“Cuando la gente no tiene una empatía con la marca porque no recibe una buena respuesta o atención, simplemente cambia de producto o de marca. Entonces ahora no es solamente el marketing, no se trata de enfocarse sólo en una buena distribución, buen producto o precio, ahora las empresas tienen que crear experiencias con los consumidores para que no se vayan con la competencia”.

Más información demanda más seguridad

Con el despliegue de las redes 5G la vulnerabilidad incrementará de manera exponencial, por lo que la seguridad de los datos será primordial. Nada va a funcionar si no somos expertos en mantener la privacidad de la información y los datos de los usuarios, siempre con las mejores prácticas del mercado.

“En esa dirección Wavy está invirtiendo y estamos preparados. Hicimos el proceso de Certificación de la Norma ISO 27001, que es un marco importante porque mostramos el compromiso de la empresa con las mejores prácticas del mercado, seguridad y privacidad”, comentó el CEO de Wavy.

Los usuarios ahora están con más canales de conversación con las empresas, “como WhatsApp que ahora además está abierto a las empresas, Apple Business Chat que está abierto con la plataforma de iPhone. Google está llegando con RCS y claro Facebook ya tiene las plataformas de Messenger”, dijo el directivo. Agrega que todo esto está evangelizando a los usuarios para utilizar estos canales para hablar con las marcas y eso, con Inteligencia artificial y con la 5G tendremos una Revolución con crecimiento exponencial de oportunidades.