Sheinbaum se perfila como la próxima jefa de la CDMX

La contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una de las competidas respecto al número de aspirantes al cargo, con siete contendientes; sin embargo, en las encuestas sólo tres tienen los números para contender por la vacante.

Al igual que el aspirante presidencial de su partido, la morenista Claudia Sheinbaum ha encabezado las encuestas de principio a fin, aunque con una menor ventaja frente a sus competidores. Con 45% de la intención del voto, la exdelegada se encuentra 13 puntos por encima de Alejandra Barrales (32%) y Mikel Arriola (19%), de acuerdo con el último ejercicio del diario El Financiero.

A lo lejos, Mariana Boy, del PVEM, se ubica en la cuarta posición con el 2% de las preferencias; seguida de la independiente Lorena Osornio, con 1%; y con poco menos de un punto Marco Rascón, del Partido Humanist, y Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza.

Cabe destacar que Carpinteyro pidió a sus simpatizantes la noche del martes que sus votos fueran para la candidata de Por la CDMX al Frente; no obstante, aclaró que no se trataba de una declinación en sí, ya que su nombre seguirá en la boleta, pero alentó a quienes piensan votar por ella a que mejor lo den a la perredista: “Mi propuesta es clara, no voten por mí, voten por la próxima jefa de gobierno, Alejandra Barrales”.

La encuesta de ENKOLL, contratada por La Silla Rota, da una ventaja más amplia a Sheinbaum, que se convirtió en el principal blanco de los ataques entre los candidatos durante los tres debates que se llevaron a cabo en esta campaña.

Según los resultados publicados a principios de esta semana, la exdelegada de Tlalpan ganaría con el 46% de los votos efectivos, 15 más de los que obtendría Barrales (31%) y a 32 de distancia de Arriola (14%)

Entre los demás candidatos, Mariana Boy se quedaría con 5% de los votos, mientras que el 4% restante se dividiría entre Osornio, Rascón y Carpinteyro.

La candidata del Morena-PT-PES perdió sólo un punto respecto a la anterior medición de dicha encuesta, pasando de 47 a 46%, mientras que Barrales retrocedió un par de puntos y Arriola se mantuvo sin cambios. Siendo Boy la que más creció de una encuesta a otra al pasar de 2.5% a 5.0% de las preferencias efectivas.