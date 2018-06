Twitter anunció una guía para seguir la transmisión en vivo del Mundial de Futbol Rusia 2018.

Una vez que comience la competencia, la única transmisión ininterrumpida y en tiempo real estará en Twitter, donde los aficionados podrán rastrear los 64 partidos, experimentar cada gol y amar cada segundo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, explicó la plataforma tecnológica en un comunicado.

Para seguir el evento, los usuarios deberán seguir a @FIFAWorldCup, la cuenta oficial de Twitter para las actualizaciones proporcionadas por el Sitio Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, donde encontrarán cobertura de partidos, videos y fotos detrás de escena de Rusia y acceso a jugadores en todo el # WorldCup.

Los fanáticos de todo el mundo también pueden estar cerca de las noticias y la información de la FIFA en una variedad de otros idiomas siguiendo @fifaworldcup_es, @fifaworldcup_de, @fifaworldcup_fr, @fifaworldcup_ar y @fifaworldcup_pt en Twitter.

Además, los hashtag oficiales de la FIFA estarán disponibles en los siguientes siete idiomas:

La FIFA compartió una lista de los escuadrones completos y otra para encontrar las cuentas de Twitter de los jugadores y entrenadores que participarán en el Mundial. Éstos son los más buscados en la red social:

