Así reaccionaron los analistas a las declaraciones de Powell

Reuters.- El presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, se comprometió el martes a “alcanzar un equilibrio” entre el riesgo de sobrecalentamiento de la economía y la necesidad de seguir sobre la vía del crecimiento, según su primer testimonio ante un panel de la Cámara de Representantes.

Puntos relevantes

Powell dijo a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara baja que la Fed logrará un equilibrio entre la necesidad de evitar un sobrecalentamiento de la economía y llevar la inflación hasta su objetivo de 2 por ciento.

El jefe de la Fed dijo que las alzas graduales de tasas de interés son las mejores herramientas para ayudar al banco central a cumplir con sus objetivos de inflación y creación de empleo.

Powell dijo que el comité que establece la política monetaria de la Fed ve que los riesgos de corto plazo para el panorama económico están casi balanceados, pero continuará vigilando de cerca la inflación.

Así reaccionaron los analistas

Jason Ware, investigador jefe, Albion Financial, Salt Lake City

“Quizás está un poco más inclinado a la política restrictiva. Una cosa que sorprendió a algunos es que parece no mencionar directamente al mercado de acciones y la reciente volatilidad, como si realmente no le preocupara”.

“Él dijo ‘reciente volatilidad’ como si no fuera de preocupación. No es que la Fed debería estar haciendo eso -prestar atención al mercado accionario no es algo en lo que debería centrarse- pero en sus discursos (Ben) Bernanke y (Janet) Yellen (expresidentes de la Fed) solían ocuparse de los precios de las acciones, aunque el enfoque no era explícito”.

John Doyle, vicepresidente de Intermediación y Negocios de Tempus Inc., Washington

“Parece ser un mensaje muy similar al que solíamos recibir con Yellen. Él prevé que habrá alzas de tasas de interés más graduales y no parece indicar que esté cómodo con una mayor inflación antes acelerar el ritmo del ajustes. Creo que algunos pensaron que Powell aprovecharía esta oportunidad para emitir un mensaje más agresivo sobre el panorama de tasas, pero eso no ocurrió hoy”.

Robert Albertson, estratega jefe, Sandler O’Neill + Partners, Nueva York

“Creo que es una continuación de la labor de la Fed bajo el mandato de (Janet) Yellen. No hay ningún cambio. Tendremos que seguir a la espera de lo que realmente suceda tras el recorte de impuestos y la evolución del mercado laboral. Eso no afectará los datos económicos hasta inicios del próximo mes cuando tendremos más información sobre los ingresos personales porque la gente empezará a darse cuenta de que tiene más dinero (disponible). Eso es lo principal”.

“En segundo lugar, los gastos de capital, los gastos de las empresas, se han estado acelerando. Aún no está claro si esta es la tendencia. No vamos a saberlo probablemente hasta marzo”.

Michael O’Rourke, estratega jefe de mercados, Jonestrading, Greenwich, Connecticut

“Es apenas ligeramente más propenso a un aumento de tasas de interés. Él está diciendo que la Fed sigue en vías de hacer lo que está haciendo y que por ahora no ve cambios. No creo que sea una sorpresa, pero hemos pasado los últimos cinco años con una Fed que se equivoca en cuanto a la cautela y que trataba de evitar los comentarios más restrictivos (de política monetaria).

“Está justificado. No creo que nadie deba preocuparse por eso (…) Todo está equilibrado. Si la economía continúa acelerándose o se recalienta se supone que la política se hará más restrictiva”.