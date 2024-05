Así se revitaliza la lectura a través del ecommerce

Por Andrés Baldrich*

La literatura en México representa una de las manifestaciones culturales más ricas y profundas del país. A lo largo de su historia, ha producido obras que han influido e inspirado a millones de personas en todo el mundo. De estas tierras han surgido autores de renombre como Juan Rulfo, Elena Garro, Flor M. Salvador y el emblemático Nobel de Literatura, Octavio Paz, quienes han enriquecido el panorama literario global.

Sin embargo, los hábitos de lectura en México no reflejan todo su potencial. Los índices muestran una preocupante disminución, con un 14,6% menos de la población lectora entre 2015 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este declive puede atribuirse a diversos factores, como el desinterés, la falta de motivación, la escasez de tiempo o los recursos limitados.

Uno de los principales desafíos para fomentar la lectura en México es el acceso a los libros. A pesar de la vasta extensión y diversidad del territorio nacional, la cobertura de librerías y bibliotecas no logra abarcar todas las poblaciones del país. Incluso en áreas urbanas, la oferta de títulos o ediciones puede ser insuficiente, lo que dificulta aún más la adquisición de material de lectura. Las dificultades para conseguir libros, ya sea por gusto o para alguna actividad académica o laboral, son variadas y persistentes.

Es, precisamente, ante esta problemática, donde el comercio electrónico llega como una solución para democratizar el acceso a la literatura. Las librerías en línea ofrecen vastos catálogos con títulos para todos los gustos y necesidades, que pueden ser adquiridos desde la comodidad de su hogar y recibidos en tiempos récord en el lugar de preferencia; una valiosa alternativa que supera los límites geográficos.

Eventos como el Hot Sale, uno de los más importantes para este sector de la economía, no solo captan la atención de compradores de moda, tecnología o electrodomésticos, sino que también ofrecen la opción de adquirir productos y servicios relacionados con la cultura, como los libros, los cuales durante este tipo de jornadas aumentan sus ventas hasta un 120% y reducen sus precios hasta en un 80%. Esto permite que personas con recursos limitados puedan satisfacer sus gustos literarios a bajo costo y fomenta el consumo de estos productos a nivel nacional.

A través de grandes eventos que promueven los hábitos literarios, logramos que los ciudadanos vean la lectura como algo cercano y accesible, permitiéndoles explorar mundos maravillosos e historias únicas, así como aprender sobre todo tipo de temas y experiencias. Esto ha sido evidente en eventos como el último Gran Remate de Libros en la Ciudad de México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el deseo latente de lectura es palpable. La reducción significativa en los precios de los textos, durante estas jornadas especiales, ha atraído a un amplio número de mexicanos.

El gran diferencial del Hot Sale y otros eventos de comercio electrónico es que están abiertos a todas las personas del país y no solo a las de una ciudad en particular. En este contexto, fomentar y participar en estas iniciativas no es simplemente una oportunidad de compra; es un motor para el cambio cultural y social.

Al hacer que la lectura sea más accesible y atractiva para todos, contribuimos a construir una sociedad más informada, crítica y empática. En última instancia, aprovechando cada una de las ventajas que nos brinda la digitalización y los aliados logísticos que llegan a todos los lugares del territorio, desde el comercio electrónico impulsamos más que la economía; enriquecemos el tejido cultural de México, llevando la magia del mundo de las letras a cada rincón del país.

Contacto:

*Es Country Manager de Buscalibre para México; es Ingeniero Industrial con experiencia planificando y administrando sistemas de gestión, con la capacidad de resolver cualquier problema en la producción del campo empresarial.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9s-baldrich-manrique-953130238/

