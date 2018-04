Así vio la prensa internacional el debate presidencial de México

Las reacciones al primer debate presidencial de México no solo se limitan a la prensa nacional, sino que medios de diferentes países informaron sobre la confrontación de propuestas entre los cinco candidatos a Los Pinos.

Aquí hacemos un breve resumen de lo que se ha escrito este lunes sobre el debate electoral de México en los portales de la prensa extranjera:

Russia Today

Para el digital Russia Today (RT) no hubo un ganador claro. La crónica de hoy se centra en el enfrentamiento de los contendientes con López Obrador, quien consideran que su estrategia se basó más en defender sus propuestas que de los ataques y acusaciones ajenas.

El digital ruso explica que Meade no presentó pruebas para sostener la acusación contra AMLO de tener tres departamentos no declarados a su nombre.

Asimismo, considera que éste sorprendió a la audiencia cuando habló del caso de corrupción de La Estafa Maestra, con la desviación millonaria en la Secretaria de Desarrollo Social, dependencia que él encabezó.

Los independientes “tuvieron una actuación discreta”, según RT, y destaca la propuesta de “El Bronco” de cortar la mano al servidor público que robe.

Aljazeera

El qatarí Aljazeera analizó el debate desde la perspectiva de las propuestas de los candidatos para erradicar el crimen y la violencia en México. Aparte de exhibiciones de balas y gráficos, considera que se manifestó una falta de ideas innovadoras y todas muy generales, a excepción de la propuesta de Rodríguez Calderón y de la sugerencia de AMLO de perdonar a los criminales. En relación con esta última, el digital explicó que el morenista no dio más detalles de esta propuesta en el debate.

Associated Press

La agencia Associated Press, que provee a ABC News y Washington Post, entre otros, destaca los ataques de los contrincantes a López Obrador y pone el acento en la moderación del discurso de este último. Primero en su intención de dialogar sobre cualquier tema que afecte a México. Segundo, cuando dijo que su gobierno representaría tanto a ricos como a pobres.

El digital considera que López Obrador apareció centrado y bien preparado. También considera que todos los candidatos, incluido Meade, reconocieron el fracaso de las leyes contra el crimen y el reforzamiento de la policía.

El País

El español El País narra cómo el INE preparó el debate hasta el último detalle y cómo este empezó con tensión. Por parte de los organizadores, porque temían repetir el mismo error que el #DebateChilango: aburrir; por parte de los asesores de los candidatos, porque era la primera vez que se realizaba un debate con preguntas de los moderadores e interpelaciones entre los candidatos.

Considera que AMLO fue “previsible” y que le costó adaptarse a la dinámica del evento, pues no acudió a los ensayos. También que Anaya creó un momento de tensión cuando mostró la foto del candidato priista con César Duarte.

El digital explica que el consejero presidente del INE al final respiró tranquilo porque consideró que el debate fue un éxito.

El español El País narra los momentos más memorables de la noche. La bala de “El Bronco”, que califica de “primer golpe dramático”, y la propuesta de “mochar” la mano al funcionario que robe; la amnistía de AMLO y la “fábrica de pobres” que es México, y el reto de Anaya a Meade para que aclarase los casos de corrupción que han envuelto al PRI en los últimos años, entre otros.

Newsweek

El semanario Newsweek explica la propuesta de “El Bronco” de cortar la mano a los servidores públicos.

Irish Times

Considera que AMLO salió indemne del debate a pesar de la actuación fuerte de Anaya. El digital irlandés considera que al panista, orador ingenioso, le faltó un golpe final, si bien se espera que su intervención que pueda darle algunos más votantes y que hizo los deberes: atacó a López Obrador por haber criticado en uno de sus libros al corrupto Alfonso Romo, ahora parte de su equipo. También considera que el papel de Meade no fue suficiente para respaldar su campaña.

Turkish Telegraph

Anaya fue el ganador de la noche, según este diario digital turco. AMLO cumplió con su promesa de no entrar en confrontaciones, así que mantuvo la compostura y no cayó en las trampas que le tendieron sus contrincantes para no mostrar su “peor rival”: su carácter, argumenta este medio en su portal web.

Este medio de Turquía también considera que los ataques a López Obrador superaron las propuestas de los candidatos para combatir la inseguridad. Los independientes, sin posibilidades de ganar el 1 de julio, tuvieron un papel más discreto y el digital resalta el nerviosismo de Margarita Zavala durante su participación.

