Asociación de firmas de nóminas llama a unir esfuerzos contra fraudes por Covid-19

La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), hace un llamado a autoridades federales y organizaciones del sector a unirse en contra de defraudadores que han aprovechado la pandemia de SARS-CoV-2, para engañar a los usuarios y despojarlos de sus ahorros.

De acuerdo con el presidente de la organización, Gustavo Martín del Campo, durante la actual crisis sanitaria han surgido diversos esquemas de defraudación por personas que “actúan de mala fe y sin escrúpulos que se dedican a engañar y a robar”. Es decir, hay bandas que se valen de la emergencia sanitaria para atraer a la gente y aprovecharse del desconocimiento del sistema crediticio, dijo el directivo. Por lo general, alerta, se sitúan a las afueras de financieras reconocidas para engancharlos con promesas de “dinero gratis”. Por ello, Martín del Campo hace el llamado a no dejarse engañar, “pues nadie regala dinero”.

“Los defraudadores generalmente recurren a situaciones de corte nacional para hacer creer a los usuarios que el gobierno federal o los locales pagarán la totalidad o algún porcentaje del crédito, dicho modus operandi es complementado al hacerse pasar como asesores de firmas reconocidas para solicitarles una ‘comisión’ por apertura, gastos de administración, o pagos de seguros, entre otras, así como documentación oficial, a cambio de ayudarlos con el trámite”, explicó.

En este sentido, recuerda que las empresas afiliadas a la AMDEN no cobran ninguna cantidad por la apertura de crédito.

Detalló que este esquema no sólo se suscita de forma presencial o telefónica, ya que se han reportado cada vez mayor número de casos relacionados con plataformas digitales, por lo que adelantó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación, se realiza el rastreo de delincuentes cibernéticos.

En este sentido, Martín Del Campo precisó que esta también se utilizará para coordinar y difundir recomendaciones, así como para orientar correctamente a los usuarios que así lo requieran, en las más de 2 mil oficinas de representación que tienen las empresas asociadas instaladas en el interior de la República.

De acuerdo con datos de la CONDUSEF, al cuarto trimestre de 2019 las quejas por fraudes cibernéticos crecieron 36% con relación a los reportados en 2018; mientras que, en febrero pasado, 13 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple denunciaron la suplantación de identidad de sus razones sociales, ya que las personas engañadas perdieron de mil a cien mil pesos.

La AMDEN y sus asociados reiteran su compromiso con sus clientes y en caso de que si tuvieran alguna pregunta o asesoría sobre este tema, les solicitamos que se comuniquen con la empresa de su elección, ya sea por teléfono o por medio de correo electrónico, en la página del organismo encontrarán un directorio de nuestras asociadas (www.amden.org.mx). Si es víctima de un delito de esta naturaleza, denúncielo.

Ante este panorama, el presidente de la AMDEN hizo énfasis en seguir las recomendaciones de la CONDUSEF para:

• Evitar contratar préstamos o créditos en los que solicitan dar anticipos.

• Asegurarse que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el SIPRES que administra la CONDUSEF; por lo que puede llamar a los asesores de la Comisión para verificar su domicilio, página de internet y teléfonos. https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

• No proporcionar dinero antes de la liberación de un crédito, ya sea por concepto de seguro, gestión o comisión del mismo.

• No otorgar información ni realizar operaciones mediante Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, si no hay certeza que se trata de una entidad financiera debidamente acreditada.

• Asegurarse de que las personas con quienes contacte realmente laboran en la entidad financiera a la que dicen pertenecer.

• No firmar ningún documento antes de leerlo completamente.

• En caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., asegurarse de que esa empresa o entidad realmente exista. La consulta puede comenzar por identificar su domicilio, página de internet y teléfonos ante la Profeco o la misma CONDUSEF.

• Si su medio de contacto es vía internet, Asegurarse de verificar la información.

Por último, la AMDEN recalcó su compromiso para seguir trabajando con todas las autoridades financieras y gubernamentales, con el objetivo que los consumidores cuenten con las garantías e información suficiente y así gozar de los beneficios que brinda el producto financiero de crédito de nómina.