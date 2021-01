Aspirantes exigen reasignar candidaturas a gubernaturas de Morena

Inconformes por la aplicación de última hora del criterio de paridad de género en su definición, aspirantes masculinos a la candidatura en San Luis Potosí impugnaron el proceso de selección de candidato en su entidad y presionan para que se reacomoden las postulaciones en otras entidades para permitir que sea un hombre el abanderado en ese estado.

El diputado Ricardo Delsol y el ex notario público Leonel Serrato presentaron sendas impugnaciones ante los tribunales electorales Federal y de SLP en contra de la decisión de limitar la designación de la candidatura a mujeres sin apegarse a los resultados de una encuesta, como se prometió en la convocatoria, pues consideran que los perfiles femeninos en la entidad no son competitivos.

“Este juicio que estamos promoviendo, probablemente les pegue muy fuerte porque ahí se tendría que reconvenir toda la situación que hay a nivel nacional. Y esto no por ser misógino, la cuestión es que se hizo una convocatoria, se abrió a las inscripciones de los precandidatos, y de la noche a la mañana ni siquiera nos quieren mostrar la encuesta, a nosotros SLP nos dejan al último, cuando somos el séptimo estado en PIB, se esperaron a agotar el último término para de repente decir ‘es mujer’”, dijo Delsol en entrevista con Forbes.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

De acuerdo con el legislador, la asignación de la candidatura femenina sería más conveniente para el partido en otra entidad donde las aspirantes tuvieran mayor reconocimiento y más posibilidades de contender, mientras que en SLP no se presentan esas condiciones.

“Hay compañeras mejores (en otros estados). Si quería mandar una candidata débil, sí lo iba lograr; no así en otros estados donde se tuvieron candidatas de un buen nivel y mucha experiencia”, sostuvo.

Criticó además que aunque el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, prometió que los resultados de las 15 encuestas para definir las candidaturas en las entidades que renuevan gubernatura se presentarían antes del 24 de diciembre, hasta este 6 de enero seguía sin conocerse a la aspirante a la gubernatura potosina.

En tanto que la impugnación presentada por Serrato ante el tribunal estatal expone que hasta la fecha, el aspirante no ha recibido notificación personal del resultado de la encuesta como se estableció en la convocatoria.

En el documento, además se acusa que el partido no culmina con el proceso establecido en la convocatoria lanzada en noviembre para designación de las candidaturas.

El diputado acusó además que la dirigencia de Morena se ha mantenido distante de las militancias estatales de Morena, por lo que se pondrá en riesgo el triunfo electoral en junio próximo. Al ser cuestionado de por qué decidió judicializar el proceso, respondió: “Porque no hay diálogo adentro, Mario (Delgado) es una persona que no oye, no escucha, no ve y pasa por encima de la militancia”.

También lee: Aspirante de SLP impugna paridad de género en candidatura de Morena

Como ejemplo de ello, criticó que la forma en que conocieron que el proceso se limitaría a las aspirantes femeninas fue a través de la conferencia de prensa del pasado 30 de diciembre, cuando Delgado presentó a los aspirantes de Guerrero, Michoacán y Sinaloa, con lo que se completaron 14 designaciones: 8 para hombres y solo 6 para mujeres.

Por instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos tienen que postular a por lo menos 7 candidatas entre las 15 nominaciones para las gubernaturas a elegirse en junio próximo, decisión que se validó por el dirigente nacional morenista después de la publicación de la convocatoria en noviembre y del propio registro de aspirantes los primeros días de diciembre.

De acuerdo con una encuesta de Massive Caller del pasado 31 de diciembre, aunque Morena lidera las preferencias como partido de cara a la elección estatal en SLP, con 36.6% de las preferencias contra 31.1% de la coalición PAN-PRI-PRD, candidatos como Xavier Nava y Octavio Pedroza al frente de esta coalición obtendrían entre 6 y 13 puntos por encima de la candidata de Morena, aún por definir.

Los registros femeninos presentados para SLP contemplan a María del Consuelo Jongitud, Marcelina Oviedo y Francisca Reséndiz. De acuerdo con el padrón de afiliados del partido, San Luis Potosí es el tercer estado con menor número de militantes morenistas en el país, con 3,960 personas, entre los cuales no figuró el nombre de los aspirantes masculinos.