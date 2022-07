‘Assange no provocó la muerte a nadie’; la petición de indulto que AMLO hizo a Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador intercedió por el activista Julian Assange ante su homólogo estadounidense, Joe Biden, a quien le afirmó que no provocó la muerte a ninguna persona con la divulgación de correos electrónicos con WikiLeaks.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que durante su visita de la semana pasada, entregó una carta a Biden en la que expone que el encarcelamiento del periodista en su país sería una afrenta a la libertad de expresión.

Al igual que en menciones pasadas, el tabasqueño ofreció la protección del Estado mexicano al fundador de WikiLeaks, quien permanece preso en el Reino Unido en espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena capital.

“Le dejé una carta al presidente Biden explicándole que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Assange, quien expuso abusos de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, Irak y Afganistán, está cerca de ser entregado a la justicia estadounidense después de que la ministra británica de Interior, Priti Patel, firmara la orden de su extradición.

El periodista australiano está en prisión preventiva en una cárcel londinense, a la espera de su posible extradición a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.

Entre 2012 y 2019, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político.

Al respecto, López Obrador dijo que no ha tenido respuesta por parte de Biden, pero dijo que será respetuoso de los tiempos políticos de aquel país.

“No (he recibido respuesta), porque tengo que ser respetuoso, esperar a que se analice, que se den los tiempos. Ya lo he dicho, a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México. Se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo”, afirmó.

