ATÁLIA busca conquistar el mercado de ropa femenino de tallas grandes

De todos los nichos de mercado desatendidos en el país, Luis Pelayo decidió centrarse en uno que vio olvidado durante muchos años mientras trabajaba en una empresa de venta por catálogo: la moda para mujeres de talla grande.

Lo que comenzó como un proyecto académico, terminó convirtiéndose en ATÁLIA, una marca que fabrica ropa a nivel nacional para el mercado de moda femenino de tallas grandes. Este sector, ofrece una enorme oportunidad para quienes se dirigen a él, pues tan solo en 2019, el valor del mercado de la ropa femenina de talla grande en todo el mundo se estimó en 178,500 millones de dólares, de acuerdo con datos de Statista. Para 2027, este mercado universal se prevé que alcance los 696,712 millones de dólares.

Empresa: ATÁLIA Equipo: Luis Pelayo, Fundador y CEO de ATÁLIA Fecha de fundación: 2017 Facturación 2021: 3.2 mdp Expectativa de facturación 2022: 5 mdp Empleados: 8 Sitio web: atalia.mx

Y aunque la oportunidad es grande y clara, si hasta ahora las grandes marcas no han dirigido su atención a este gran mercado, dice Luis Pelayo, fundador y director general de ATÁLIA, es porque “simplemente no les interesa”. Además, añade el emprendedor, actualmente se sigue asociando la comercialización de ropa para tallas grandes con el apoyo al sobrepeso o la obesidad, algo con lo que se muestra en desacuerdo. “Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las mujeres de talla grande. Nunca han tenido acceso a una moda que las haga sentir bien y que pueda contribuir a reforzar su autoestima. No apoyamos el sobrepeso ni la obesidad, lo que sí apoyamos es que las personas se sientan bien consigo mismas y que cualquier proceso que quieran llevar a cabo, ya sea perder peso o no, sea mucho más fácil desde el amor propio”.

Además de atender a este mercado, para ATÁLIA es fundamental crear una comunidad en torno a su filosofía. Cada año, la marca lanza una convocatoria para que cualquier mujer de talla grande pueda participar en un casting y luego modelar en una pasarela que se realiza en Guadalajara. “Nos dimos cuenta de que hacían falta espacios para las mujeres de tallas grandes que siempre habían soñado con ser modelos, pero nunca habían creído que fuera posible para las personas con sobrepeso”, dice Pelayo.

Otra iniciativa es la Ruta de las Curvas, donde la marca celebra un evento anual para conocer las necesidades de compra de sus consumidoras. En el mismo evento, las asistentes tienen la oportunidad de asistir a diversas charlas con expertos en temas que van desde la salud mental, la nutrición y la belleza.

Para finales de 2022, ATÁLIA aspira a convertirse en una empresa de venta por catálogo con el objetivo de “poder llegar a más rincones del país y expandir la marca de forma más orgánica”, afirma Pelayo. En los próximos años, ATÁLIA también tiene como objetivo comercializar sus productos en Sudamérica y Estados Unidos.

