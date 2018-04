Ataques a Siria alcanzaron todos los objetivos: Pentágono

En total, las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas bombardearon Siria con más de 100 misiles.

Estos primeros ataques occidentales coordinados contra el gobierno de Damasco estuvieron dirigidos contra lo que llamaron centros de producción de armas químicas en represalia por un ataque con gas venenoso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la acción militar desde la Casa Blanca, señalando que los tres aliados habían unido fuerzas “contra la barbarie y la brutalidad”. Mientras hablaba, las explosiones sacudían Damasco.

Hoy por la mañana, Trump comentó en su cuenta de Twitter que fue un “ataque perfectamente ejecutado” y que fue una “misión cumplida”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018