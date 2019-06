Atenderemos los requisitos judiciales para Santa Lucía: Javier Jimenez Espriú

Javier Jimenez Espriú, Secretario de Comunicaciones de Transporte, dijo que atenderá el tema de la suspensión para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que recientemente emitió un juez, sin embargo señaló que esto es previo ya que la construcción como tal no ha iniciado.

«Hoy me enteré que hay una decisión del tribunal de suspender. No se detuvo la construcción porque la construcción no se ha iniciado, lo que se autorizó hace más de un mes, en donde ustedes fueron convocados a la reunión que tuvimos en Santa Lucía, es que se planteó el arranque de todos los estudios de geología, de alto impacto ambiental y estamos esperando para empezar las obras. No se han iniciado las obras, por lo tanto el amparo es previo, una vez que se tenga la manifestación de impacto ambiental aprobada y esto dijimos que sería a finales de junio, estamos esperando y mientras atenderemos estos requisitos judiciales», señaló Jimenez Espriú.

Un tribunal federal ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.

Sobre esto, el secretario Comunicaciones y Transportes, dijo que esta resolución judicial espera que no retrase los planes para la construcción para la base aérea e insistió en que estará lista como lo han manifestado en un lapso de tres años.

«Esperamos que no se retrase nada el programa que tenemos. Sí estará en tres años, esperamos que los temas legales se superen, vamos a demostrar obviamente que se están cubriendo todos los aspectos, trámites, se están obteniendo todos los permisos y se estén resolviendo todas las disposiciones existentes, no habrá supongo, ningún problema de naturaleza judicial», dijo Espriú.

El secretario Jiménez Espriú participó en el acto inaugural del Mobile 360, evento que engloba a los fabricantes y desarrolladores de telecomunicaciones globales. En el acto, dijo que uno de sus grandes objetivos es alcanzar una de conectividad universal y se comprometió a trabajar con los operadores para afrontar este gran desafío.