Atentado a Ciro Gómez Leyva puede estar vinculado al rechazo a la transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el atentado fallido contra el periodista Ciro Gómez Leyva esté vinculado con los intereses que se oponen a su proyecto político de transformación y que buscan afectar su imagen y responsabilizarlo por represor.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que para garantizar la justicia en este caso, ordenó al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la capital realizar una investigación a fondo hasta donde tenga que topar.

“Nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero, sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos.

“Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro 3, 4 días antes de éste y que puede ser una respuesta. Está bien que grupos contrarios a nosotros para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características”, mencionó el jefe del Ejecutivo federal.

El jueves, el comunicador fue víctima de un atentado por parte de sicarios, quienes le dispararon en diversas ocasiones cuando se dirigía a su domicilio, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Fue por el blindaje de la camioneta en la que se transportaba lo que impidió que fuera alcanzado por los proyectiles. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch dijo que iban a detener a los responsables y que el conductor de noticias tenía el respaldo de las autoridades.

Hasta el momento, se sabe que los sicarios escaparon hacia el Estado de México por lo que se les busca en esta entidad y en Puebla.

Al respecto, López Obrador descartó que un atentado de esta naturaleza pueda a afectar a su gobierno, pues la gente está consciente de que su administración no está por la compra de medios de comunicación.

“En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, no sería para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones”, sostuvo.

