AT&T gana aprobación en EU para comprar Time Warner por 85,000 mdd

AT & T Inc obtuvo la aprobación de un tribunal de los Estados Unidos para comprar Time Warner Inc por 85,000 millones de dólares, sin condiciones, lo que permite a AT&T competir con compañías de Internet que dominan la publicidad digital y proporcionan nuevas fuentes de ingresos.

El acuerdo planeado se ve como un punto de inflexión para una industria de medios que ha sido superada por compañías como Netflix Inc. y Google, que producen contenido y lo venden en línea directamente a los consumidores, sin requerir una costosa suscripción de cable. Los distribuidores, incluidos los operadores de cable, satélite e inalámbricos, ven comprar compañías de contenido como una forma de agregar ingresos, señaló Reuters.

Lee también AT&T apuesta a la innovación para impactar a la productividad del país

La decisión también podría provocar una cascada de compañías de TV paga que compran televisores y productores de películas, y la oferta de Comcast Corp por algunos activos de Twenty-First Century Fox Inc podría ser la primera en salir.

PUBLICIDAD

La fusión, incluida la deuda, sería el cuarto mayor acuerdo jamás realizado en el espacio global de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, según datos de Thomson Reuters. También sería el 12 ° acuerdo más grande en cualquier sector, mostraron los datos.

“Nos complace que después de llevar a cabo un juicio completo y justo sobre los méritos del caso, la Corte haya rechazado categóricamente la demanda impuesta por el gobierno para impedir nuestra fusión con Time Warner”, explicó la firma de telecomunicaciones.

AT&T dijo que espera cerrar la transacción, el 20 de junio o antes, para comenzar a ofrecer a nuestros consumidores entretenimiento en video, que sea más accesible, móvil e innovador.” David McAtee, Consejero General de AT&T