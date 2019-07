La portabilidad con dolo, un fraude que crece y que toca a miles de usuarios

Durante los primeros meses de 2019 ha sido notorio el aumento de quejas e inconformidades que han presentado usuarios y clientes de diversas compañías telefónicas ante un cambio de operador telefónico en lo que se ha denominado portabilidad con dolo.

Tan solo en lo que fue el primer trimestre de este 2019 ha aumentado notoriamente la proporción de inconformidades relativas al proceso de Portabilidad Numérica (PN) en México, al pasar de un 11.9% del total en el primer trimestre de 2018 a 23.0% durante este mismo periodo de 2019, de acuerdo con los Informes Estadísticos Soy Usuario, elaborados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Algo que creció dramáticamente comparándolo de un año atrás fue la proporción de inconformidades respecto a la portabilidad numérica. La totalidad de este universo nosotros pensamos que efectivamente se debe a portabilidad numérica no deseada, o al menos que sea que la portabilidad no haya sido en 24 horas o tardó mucho más que eso, pero realmente no vemos otra atenuante en ese sentido”, detalla a Forbes México, Radamés Camargo, analista de The CIU.

Lo realmente preocupante es que estas quejas no constituyen la totalidad de usuarios que han sido víctimas de trámites de portabilidad “no solicitada”, por lo que la ocurrencia del fenómeno es aún mayor, considerando aquellos usuarios que no presentaron inconformidad alguna ante las instancias de gobierno correspondientes. De acuerdo con cálculos de la industria, este fenómeno podría ascender a poco más de 10% de los números portados.

“Los casos que tiene reportados el IFT, son tan solo una proporción de los que realmente estima la industria, porque detrás de todo esto también están los operadores muy vigilantes de este tema. Estiman que es un volumen como del 10% de los números portados, entonces, el último dato que tenemos que es el del primer trimestre del 2019 y son 4.8 millones de líneas móviles, entonces imagínate de 4.8 millones de líneas móviles el 10% realmente es un número gigantesco de las portaciones que fueron no consentidas. Es un tema preocupante, porque aparte no se están presentando todas las denuncias por un tema de desconocimiento”, dice el vocero de The CIU.

¿Quién está ejecutando estos ilícitos?

¿Qué es lo que está sucediendo? Algunos usarios han reportado que han recibido llamadas en las que las invitan a cambiar de compañía telefónica ofreciendo otros beneficios sin su consentimiento. A su número, llega un mensaje SMS en donde aparece un NIP el cual tiene que ser otorgado al vendedor que realiza la llamada para realizar supuestamente el cambio de compañía,

“Los usuarios están recibiendo, en su mayoría, llamadas telefónicas por las cuales un tercero, en este caso no son los operadores los que están realizando esta práctica, son vendedores, son distribuidores, que se benefician por comisiones por venta de líneas telefónicas, por cambios y nuevas contrataciones hacia los operadores”, señala Camargo.

Es importante distinguir que este fenómeno no tiene que ver con el fenómeno de portabilidad, esto es un fraude, dice a Forbes México, Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México.

“Un fraude que no es distinto al que te pueden hacer en una tarjeta de crédito, o en algún otro tipo, en el cual tus datos van de por medio, justo los datos personales.

El directivo aseguró que este tema va más allá de empresas, que no necesariamente responde a un modus en el que las compañías estén trabajando, sino que más bien se trata de un ente, un agente dice, que obtiene beneficios a partir de esto.

“No es un fraude de operadores, es un fraude de otros agentes que están obteniendo beneficios a partir de esto. Es un fraude que nos preocupa mucho porque el más vulnerado está siendo el consumidor”, cuenta.

Modus Operandi

“…solo para confirmar, cuál es su dirección…” o “…cuál es su nombre completo o su dirección…”

Radamés Camargo detalla algunos métodos por los cuales se está cometiendo este ilícito.

Según los reportes con los que cuenta, tanto de usuarios como de los mismos operadores, señala que estas llamadas tienen un contenido similar a una llamada de phishing, en las que te hacen preguntas por el estilo de “…solo para confirmar, cuál es su dirección…” o “…cuál es su nombre completo o su dirección…” y en este caso lo que les dicen, “…es que es para probar esta nueva red de tal operador, le tenemos una super promoción entonces nos gustaría confirmar el NIP…”, el cual hacen llegar por mensajes de texto.

“Recordemos que un elemento esencial para realizar el proceso de portabilidad es justamente este número de identificación personal que se recibe por mensaje de texto y es la manera de completar el proceso. Una vez que entregas este NIP de 4 dígitos, realmente la portabilidad está concretada y ya eres parte del operador al que se transporta tu línea”, señala el analista.

El mismo directivo de AT&T señala que ha recibido un par de casos y ejemplifica los modos en los que se ha percatado que suceden este tipo de ilícitos.

“Te marcan, todo suena todo muy serio. La persona que te habla me dijo que estaba muy preocupada que hablaba de AT&T porque la compañía B te está haciendo un fraude y te va a portar sin tu consentimiento. Entonces nos tienes que decir el NIP de un SMS que te acaba de llegar. Cuando tu ves el SMS que te acaba de llegar te dice todo lo contrario, te dice, si usted quiere cambiarse de compañía, entonces entréguele el NIP a la compañía de la que le están marcando”, señala.

Daniel Ríos detalla que hubo una segunda vez.

“La segunda me dijeron lo mismo solo que me pidieron que les leyera el SMS. Un poco con la inercia puedes llegar a leerles el SMS en voz alta y en ese momento te das cuenta que ya les diste el NIP. Entonces ya no hay nada que hacer porque ya tienen tu NIP y te cambian al instante”.

¿Qué hacer?

Radamés Camargo señala que ante este tema tan delicado, las autoridades correspondientes y operadores proponen algunas alternativas para evitar este tipo de ilícitos.

“Por ejemplo el IFT está en un proceso de revisión de qué es lo que puede hacer porque hace unos meses salió una consulta pública sobre cómo mejorar el procedimiento de portabilidad, cómo agilizarlo, cómo hacerlo más transparente”.

“…que sea el usuario el único agente que pueda hacer el que solicite el NIP…”

Ejemplifica con lo que hizo Ofcom el regulador de telecomunicaciones del Reino Unido, en donde precisamente que sea el usuario el único agente que pueda hacer el que solicite el NIP, que sea a través de una palabra a un número en específico y que sea el usuario el que lo haga y que nadie más pueda tener acceso a ese número. “Ese es uno de los mecanismos que podría estar o fungiendo como barrera para que no suceden este tipo de prácticas”.

“Podría ser así como en el mecanismo inglés el cual ya tuvo una mejora un ajuste a este mecanismo, de tal manera que el mensaje de texto no te puede llegar de la nada, porque esto sucede en México. El usuario no solicita como tal el NIP, un tercero vía un sistema el que pueda hacer esta solicitud del NIP y no el usuario, porque de repente puede llegar y aunque diga específicamente el mensaje dice no compartas, mucha gente está cayendo”, señala el analista.

Por su parte el IFT realiza una serie de recomendaciones para este tipo de ilícitos.

#IFTteAyuda Recuerda que es fundamental que únicamente utilices el #NIP si quieres realizar la #Portabilidad. Si recibes un mensaje con tu clave de #Portabilidad #NIP y no la solicitaste, ignora el mensaje. >>> #SoyUsuario https://t.co/rMkLCWEV83 pic.twitter.com/dCUDvQgqrF — IFT (@IFT_MX) July 19, 2019

La compañía AT&T dijo a Forbes México que se encuentra trabajando en dos vías:

“La primera estamos trabajando con nuestras autoridades con nuestro regulador a nivel industria para adaptar las reglas de portabilidad a la nueva realidad de estas prácticas que se están cometiendo. Buscar cómo le podemos hacer un poco más difcìl a estos defraudadores que sigan cometiendo este delito, siempre con la máxima de que la portabilidad para el usuario sea fácil, sea amistosa y no se dificulte”, señala.

El segundo punto, señala el vocero de la empresa tiene que ver con un punto de información.“Tiene que ver mucho con una campaña muy fuerte en la que le decimos a nuestros usuarios a nuestros consumidores que cuiden su información personal, que no les den datos a nadie, a menos que sea de una manera consentida”.

Forbes México buscó a Telcel para saber su punto de vista sobre este tema pero no tuvo respuesta.

En este sentido la Procuraduría Federal del Consumidor ha lanzado una campaña desde hace tiempo en la que invita a los usuarios afectados a acercarse a través de su sitio Concilianet.