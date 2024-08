Aumentan las prohibiciones de teléfonos móviles en las escuelas de California

El gobernador Gavin Newsom, demócrata de California, en una carta del martes pidió a los distritos escolares de California que implementen restricciones sobre los teléfonos celulares en las aulas para el próximo año escolar, lo que ocurre mientras otros estados toman medidas enérgicas contra el uso de teléfonos por parte de los estudiantes en medio de preocupaciones de salud mental.

Datos clave

En la carta , Newsom dijo que los distritos escolares de California deberían “actuar ahora” para ayudar a los estudiantes a concentrarse en las escuelas restringiendo el uso del teléfono, y agregó que la reducción del uso del teléfono podría resultar en “una mejor concentración, mejores resultados académicos y mejores interacciones sociales”.

La oficina de Newsom dijo en un comunicado que el gobernador estaba “trabajando actualmente” con la legislatura de California en más restricciones para el uso de teléfonos por parte de los estudiantes después de que aprobó algunas restricciones en 2019, aunque las nuevas restricciones no fueron especificadas.

Florida se convirtió en el primer estado con una prohibición del uso de teléfonos celulares durante clases en un proyecto de ley aprobado por los legisladores el año pasado, que incluye la prohibición del acceso a las redes sociales mientras se usa el Wi-Fi de una escuela.

Los legisladores de Indiana aprobaron en abril una prohibición de los dispositivos inalámbricos (teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles o dispositivos de juego) durante las clases.

Los legisladores de Minnesota también aprobaron restricciones en abril, requiriendo que los distritos escolares del estado adopten límites en el uso de teléfonos celulares para el inicio del año escolar 2025-2026.

El gobernador de Ohio , Mike DeWine, firmó en mayo un proyecto de ley que exige que los distritos escolares establezcan políticas sobre el uso de teléfonos celulares, que entrarán en vigor a más tardar en julio de 2025, dijo DeWine.

El gobernador de Virginia , Glenn Youngkin, emitió una orden ejecutiva el mes pasado para que los distritos escolares creen políticas para una “educación sin teléfonos”, limitando el tiempo que los niños pasan en los teléfonos “sin supervisión de los padres”, que entrará en vigencia el 1 de enero.

Qué tener en cuenta

David O’Shield, presidente del Departamento de Educación de Carolina del Sur, dijo a la Associated Press que una votación final sobre cuándo promulgar las restricciones propuestas para el estado se pospuso el martes hasta una fecha no especificada en septiembre. Un comité de legisladores de Carolina del Sur aprobó agregar una cláusula al presupuesto del estado el mes pasado que requeriría que las escuelas prohíban el uso del teléfono para principios de 2025 o perderían la financiación estatal. Una demora en la implementación de la cláusula siguió a los aportes de maestros, padres y administradores, dijo O’Shield. Otros estados han presentado una legislación que impediría a los estudiantes usar sus teléfonos celulares mientras están en clase durante el último año, incluidos Oklahoma , Washington, Kansas , Vermont , Connecticut, Virginia, Maryland y Arizona. El gobernador Spencer Cox, republicano de Utah, dijo a principios de este año que apoya una prohibición de los teléfonos en el aula en todo Utah. La gobernadora Kathy Hochul dijo que propondría restricciones en Nueva York en 2025, según The New York Times.

Número grande

77 %. Ese es el porcentaje de escuelas en los EE. UU. que dicen que restringen los teléfonos celulares fuera del uso académico a partir del año escolar 2021-2022, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación. Un estudio de la organización sin fines de lucro Common Sense Media descubrió que aproximadamente el 97 % de los adolescentes usan sus teléfonos durante la jornada escolar.

Antecedentes clave

En los últimos años han aumentado los pedidos de restricciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas, ya que los estudios indican el impacto negativo de las redes sociales en los jóvenes a medida que aumenta el uso del teléfono. Un estudio del Pew Research Center en abril descubrió que alrededor del 72% de los maestros de secundaria y el 33% de los maestros de secundaria en los EE. UU. dijeron que las distracciones del teléfono móvil eran un “problema importante” durante la clase. A pesar de los pedidos de prohibiciones en todo el estado, las prohibiciones son rechazadas en gran medida por los padres que dicen que sus hijos necesitan teléfonos para emergencias, mientras que algunos funcionarios escolares dicen que las restricciones serán difíciles de aplicar.

En un artículo de opinión para The New York Times el mes pasado, el Cirujano General Vivek Murthy dijo que se debería exigir una etiqueta de advertencia en las plataformas de redes sociales, afirmando “que las redes sociales están asociadas con un daño significativo a la salud mental de los adolescentes”. Murthy emitió previamente un aviso en 2023, advirtiendo sobre los impactos del uso de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, señalando que la evidencia indica un “riesgo profundo”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Dallas Cowboys, el primer equipo en la historia de la NFL que vale más de 10,000 millones de dólares