Aún queda mucho en la pugna arancelaria con China, dice Trump

Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que “todavía queda mucho” en la pugna arancelaria con China e instó a las compañías a fabricar productos en Estados Unidos.

Trump, que tiene previsto reunirse el sábado con su par chino, Xi Jinping, con ocasión de la cumbre del G-20 de Argentina, dijo que los aranceles impuestos a China están llevando dinero a Estados Unidos.

Billions of Dollars are pouring into the coffers of the U.S.A. because of the Tariffs being charged to China, and there is a long way to go. If companies don’t want to pay Tariffs, build in the U.S.A. Otherwise, lets just make our Country richer than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018