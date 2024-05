Autoridades mantienen Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este martes en su reporte de las 10 horas que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones vehiculares previstas para este 14 de mayo de 2024.

Por ello, durante este día no circulan los autos de uso particular con holograma de verificación 2; autos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8; así como autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, con engomado rosa y cuya terminación de placas sea 7 u 8.

Estas restricciones permanecerán activas hasta las 22:00 de la noche o antes si las autoridades ven las condiciones para levantar la contingencia.

Al corte de las 10 horas, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México precisó que el sistema de alta presión que aún persiste en el centro del país, propiciará condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes en el Valle de México, debido a que el viento será débil y de dirección variable.

“Estas condiciones junto la limitada formación de nubes hasta las 15:00 horas, radiación solar intensa y una temperatura máxima de 33 grados Celsius, provocarán el estancamiento de los precursores del ozono y la formación del mismo. Con estas condiciones se estima que la calidad del aire en la ZMVM estará dentro del rango de mala a muy mala durante este día, detalló la CAMe en un comunicado.

Esta es la séptima contingencia ambiental en la ZMVM en lo que va de esta temporada de ozono, la cual va de febrero a junio de cada año. Además, se suma a una contingencia regional que se activó en algunas alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México el primer día del año.

Para esta temporada de ozono, las autoridades ambientales tenían previsto que podría haber entre cinco y ocho contingencias, por lo que la cifra se acerca al límite pronosticado.

