B2eat, la plataforma para comenzar tu negocio de comida en 2 minutos

En México, la comida es parte fundamental de la cultura y es por eso que siempre existe un negocio que comienza. La plataforma b2eat puede ser ideal para dar los primeros pasos en la creación de negocios de comida o restaurantes virtuales.

“Es una plataforma para que los emprendedores del sector culinario den a conocer sus negocios en dos minutos. Prácticamente es descargar la aplicación, crear su perfil y de inmediato poder ofertar su producto”, destacó José Luis, CEO de b2eat.

De acuerdo con José Luis, la plataforma esta principalmente pensadas en clientes como amas de casa, pensionados o jubilados, estudiantes de Chef o cualquier persona con el gusto y habilidades culinarias.

Incluso la plataforma b2eat podría funcionar muy bien a la par con el programa “Tandas para el bienestar” para los que tienen un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva.

“Quisiéramos hacer inercia con el gobierno, ¿por qué no? Nuestro modelo de negocio se adaptaría bien a las Tandas para el bienestar, ya que ese dinero que les dan (5,000) en nuestra plataforma podría rendirles más”, dijo el CEO de b2eat.

Los primeros tres meses en la plataforma son de prueba y gratuitos, después de ese tiempo el interesado puede adquirir tres tipos de licencia.

La primera es gratuita, aunque la desventaja es que sólo se puede ofertar un producto.

La segunda es para vender hasta tres productos de manera simultanea la licencia mensual es de 49.90 pesos.

Si la persona cuenta con más de tres productos para ofertar, la licencia tiene un costo de 99.90 pesos.

Con apenas tres semanas en funcionamiento, b2eat ya cuenta con 23 restaurantes en Yucatán Mérida.

“Nuestra estrategia principal está en llegar a las ciudades grandes, pero también queremos llevar la aplicación a las ciudades medianas y pequeñas”, destacó el CEO.

Los planes a futuro para el B2eat es tener presencia a nivel nacional y estar en seis principales ciudades de cada estado para 2019.

“Ya hicimos un análisis de cuáles son las ciudades con mayor potencial y nuestra idea es hacer un despliegue de publicidad digital en cada una de ellas. Ya después quizá pesemos en América Latina”, dijo José Luis.

b2eat nació hace dos años de la receta de pastel de elote de la esposa de José Luis, Carmen Sánchez. El equipo está conformado además por William Aguilar, Edwin Aguilar, Adriana Verde y José Ángel Contreras.

Retos e incertidumbre

José Luis siente un poco de incertidumbre ante el panorama para los negocios que se esta vislumbrando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La sensación que yo tengo como emprendedor es de un entorno complicado, al desaparecer el INADEM siento que no hay un organismo al cual se puedan acercar los emprendedores. Y aun que no era la única solución, al menos servia como guía”, dijo José Luis, CEO de b2eat.

La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) no significa que al gobierno no le interese impulsar al emprendimiento mexicano. Así lo considera Rolando Zubirán, quien entre 2015 y 2018 fungió como director general de este organismo, y quien no vislumbra que la partida del Instituto signifique un adiós a las políticas públicas de impulso a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Otro reto que encontró el equipo deB2eat fue tratar de innovar en el terreno tecnológico con competidores muy fuertes con miles de millones de dólares de respaldo como Uber Eats o Sindelantal.

“Un emprendedor la tiene más complicada al tratarse de abrir camino con sus propios medios. Aquí lo determinante es la creatividad”, destacó José Luis.

