Bajó 2% la participación del comercio electrónico en el Buen Fin 2019

Sólo el 16% de los internautas en México compraron algún producto y, o, servicio en línea durante la pasada edición del Buen Fin, lo que se traduce en una participación del 2% menor a la registrada en 2018 debido, entre otras cosas al entorno económico que vive el país, así como a la temporada de puente en la que se llevó a cabo este evento.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet MX, las ventas digitales de toda la iniciativa del Buen Fin en su edición 2019, fueron el 16% de todo lo que se vendió en esta temporada.

“La participación bajó sin duda, pero esto tiene que ver me parece mucho con el entorno económico, no es un tema de la oferta, al final cualquiera de nosotros pudo haber comprado algo en el Buen fin pero no precisamente por el Buen Fin. De hecho a nivel valor estamos seguros que creció”, señaló a Forbes México, Renato Juárez vicepresidente de investigación de mercados de la Asociación de Internet MX.

El representante señaló que otro de los motivos por los cuales en esta edición se vio menos participación digital para las compras fue que la temporada en la que se llevó a cabo esta dinámica, ya que cada que hay algún puente, como fue el caso, o algún periodo de vacaciones, los usuarios que realizan transacciones online, tienden a bajar en participación.

“Incluso también influyó el tema de los puentes o de vacaciones. En digital cada vez que hay vacaciones o puentes, la conexión baja. Entonces si la gente prefirió viajar, ahí está parte de estas consecuencias”, señaló.

En sus cifras, la Asociación de Internet MX, señaló que los jóvenes irónicamente, fueron quienes prefirieron comprar en tiendas físicas que en las diversas plataformas de comercio electrónico.

“El segmento joven prefirió ir a la tienda física, pero las búsquedas las hicieron en online. La lógica fue, investigo primero y termino comprando en la tienda. Estamos hablando solo del 2%, no estamos hablando de una caída del 20 o 40%, pero al final así es con estos techos de crecimiento de las iniciativas”, señaló Juárez.

La Asociación de Internet MX detalló que los productos que más se compraron en la pasada edición de esta iniciativa fueron ropa, calzado y accesorios, seguidos de electrodomésticos y electrónicos, así como juguetes y teléfonos celulares.

Algo que llama la atención y me parece que fue positivo es ver a la gente que comenzó a comprar cosas grandes para la casa, como muebles o electrodomésticos, y sin duda la tecnología, en la parte de celulares y accesorios vemos cada día más su crecimiento”, detalló.

Sobre las incidencias, Renato Juárez dijo que es una cuestión de percepción de los consumidores, aunque señala que fueron menores a las ediciones pasadas del Buen Fin.

“Las incidencias tienen que ver directamente con la percepción del usuario. Si una persona siente que una oferta no es oferta, o siente que lo que le están vendiendo lo que no es. Las incidencias reales fueron muy marginales, me atrevo a decir que fueron menores en años anteriores”, detalló el vocero.

Sobre la madurez que tiene el comprador en línea, Juárez señaló que se encontró un consumidor más maduro que ya está pendiente de datos importantes como las políticas de privacidad, descripciones de los bienes y servicios, condiciones de entrega o envío así como de candados de seguridad a la hora de realizar sus compras.