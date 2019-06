Balean a exbeisbolista dominicano David Ortiz

El expelotero de Grandes Ligas y exjugador de las Mediasrojas de Bostón, David Ortiz, fue herido la noche de este domingo de un balazo en un centro de diversión en República Dominicana.

De acuerdo a informes de medios locales, Ortiz estaba en el centro de diversión Dial Bar And Lounge y fue llevado al Centro Médico Integral, ubicado en la avenida Sabana Larga, del ensanche Ozama. En el lugar hay varias unidades de la Policía Nacional.

Se desconoce su condición hasta el momento, al igual qué dónde fue impactado el jugador. Se especula que el hecho ocurrió en un intento de atraco, lo cual no ha podido ser confirmado con la Policía Nacional.

Se dice que Ortiz estaba en compañía del productor y presentador de televisión Jhoel López, quien alegadamente también está herido.

Footage of the man who shot David Ortiz in Dominican Republic being beaten and cursed out by locals. pic.twitter.com/gfnF7LKJie

— Frederick Joseph (@FredTJoseph) June 10, 2019