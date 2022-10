Balenciaga deja a Kanye West: el negocio de polemizar con la bendición del Altísimo

La casa de moda de lujo Balenciaga dijo este viernes que ya no trabajaría con Ye, anteriormente conocido como Kanye West, convirtiéndose en la primera compañía en romper los lazos con el rapero y diseñador después de que hizo una serie de comentarios controvertidos y antisemitas en las últimas semanas.

Estos son los hechos clave:

En un comunicado, la empresa matriz del grupo Kering dijo: “Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista”, informó Business of Fashion and Women’s Wear Daily.

West y Balenciaga colaboraron en su efímera línea Yeezy con el minorista Gap. Luego West y Gap terminaron su asociación el mes pasado después de que West acusara a la marca de incumplir su contrato con él.

Se informó que la cabeza de Balenciaga, Demna Gvasalia, y West tenían una relación cercana: West caminó en el desfile de modas de Balenciaga en París y Gvasalia asistió a su desfile de Yeezy, donde West debutó con sus camisetas “White Lives Matter”, con aparición de la ex esposa de West, Kim Kardashian.

Forbes aún no ha recibido una respuesta de West, ni de Kering, pero West le dijo a Bloomberg a través de un mensaje de texto de estas horas: “Dios dirige el mundo. Actuamos sólo para Dios. Solo servimos a Dios. Dios los bendiga.”

Lee más: Kanye West adquirirá la polémica y conservadora red social Parler

Balenciaga abandona a Kanye West: primera compañía en romper vínculos en medio de controversia

Como West ha hecho repetidos comentarios antisemitas y sorprendentes desde principios de octubre en entrevistas y en las redes sociales, muchas de las empresas afiliadas a él han permanecido en silencio.

Después de que West debutara con las camisetas “White Lives Matter” en su show, Adidas dijo que estaba revisando su relación de nueve años con él.

Esta semana, la Liga Antidifamación pidió a Adidas que rompiera sus lazos con West, y el CEO de Endeavor, Ari Emanuel, pidió a las empresas que se benefician de West que corten sus lazos con él.

West, que ha hecho comentarios sobre los “medios judíos”, dijo que iba a volverse “sordo 3 con el pueblo judío”, se disculpó por algunos de sus comentarios esta semana.

En Piers Morgan Uncensored, West dijo que no se arrepiente de sus comentarios, pero que “lo siento por las familias de las personas que no tuvieron nada que ver con el trauma por el que he pasado”.

A principios de esta semana, la familia de George Floyd dijo que tenía la intención de demandar a West después de que hizo comentarios sin fundamento sobre la muerte de Floyd.

Después de estar restringido en Twitter e Instagram, el sitio conservador de redes sociales Parler dijo que West lo compraría.

Esta historia fue publicada originalmente en Forbes US

Te puede interesar: Restringen redes sociales de Kanye West por posts antisemitas