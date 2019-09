Banca choca con Moody’s por perspectiva negativa

La Asociación de Bancos de México (ABM) chocó con Moody’s ante la perspectiva negativa ajustada a la banca en nuestro país.

“Las carteras de la banca van por muy buen camino. No coincido para nada con la perspectiva negativa que tienen ustedes”, declaró el presidente del grupo bancario, Luis Niño de Rivera durante un foro organizado por la calificadora.

El directivo aseguró que la banca en nuestro país tiene las condiciones más sólidas.

“Tenemos un índice de capitalización del 15.7% contra el regulatorio 10.5% de Basilea”, comentó.

También señaló que la cartera de alta calidad índice de morosidad de 2.2%, una cobertura de reservas contra cartera vencida de 1.5 veces, un índice de liquidez de 1.76% de corto plazo

El también presidente del consejo de administración de Banco Azteca dijo que hay ciertas inercias, pero sigue habiendo demanda de crédito hipotecario, de empresas y consumo.

Niño de Rivera reconoció que hay dos tipos de crédito que se han “desacelerado sustancialmente”: automotriz y créditos personales.

“Todo lo demás está creciendo, crecimos al 9% la cartera en el primer semestre”, detalló.

Para el presidente de la ABM, la perspectiva negativa de Moody’s es para “curarse en salud”.

“Eso no se vale. Están anticipando a decir: no vaya a ser que les baje más. No, no es por ahí”, añadió.

Te recomendamos: Más apoyo del gobierno a Pemex, el principal riesgo para calificación de México: Moody’s