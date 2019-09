Banco Europeo lanza paquete de estímulos… y hace enojar a Trump

Reuters.- El Banco Central Europeo (BCE) anunció este jueves un nuevo paquete de estímulos económicos a fin de apuntalar el crecimiento de la zona euro y frenar la preocupante caída de las expectativas de inflación, lo cual molestó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El BCE redujo su tasa de interés a un mínimo récord de -0.5%, desde -0.40%, y anunció que relanzará sus compras de bonos de deuda por 20,000 millones de euros al mes a partir de noviembre, según el comunicado emitido tras su reunión de política monetaria.

En una veloz reacción, el presidente Trump dijo que el organismo europeo está debilitando el valor de su moneda y “dañando a las exportaciones de Estados Unidos”.

“El Banco Central Europeo, actuando rápidamente, recorta las tasas 10 puntos básicos. Ellos tratan de, y lo están logrando, depreciar el euro contra un dólar MUY fuerte, dañando a las exportaciones de Estados Unidos… Y la Fed espera, espera y espera”, tuiteó Trump media hora después del anuncio de política monetaria del BCE.

“¡A ellos les pagan por endeudarse, mientras que nosotros pagamos intereses!”, agregó.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019